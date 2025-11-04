İtalya'nın başkenti Roma'da restorasyon çalışması yapılan 13. yüzyıla ait Torre dei Conti Kulesi'nin kısmen çökmesi sonucu enkaz altında kalan Romanyalı bir işçi hayatını kaybetti.

İtalya'nın başkenti Roma'da restorasyon çalışmaları yapılan 13. yüzyıla ait Torre dei Conti Kulesi'nde kısmi çökme meydana gelmiş, bir işçi enkaz altında kalmıştı. Roma Polis Şefi Lamberto Giannini, Kolezyum yakınlarında bulunan kulede devam eden kurtarma çalışmaları sonucu saatler sonucu enkazdan çıkarılan işçinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Giannini, Romanyalı işçinin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını bildirirken aynı zamanda Romanyalı başka bir işçinin de enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldığını, hafif şekilde yaralanan işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığını kaydetti.

Öte yandan iki işçinin daha hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.



PAPA TARAFINDAN AİLESİ İÇİN İNŞA ETTİRİLMİŞTİ

Papa III. Innocentius tarafından 13. yüzyılın başlarında ailesi için inşa ettirilen kule, Roma Belediyesi'nin 4 yıllık restorasyon projesi kapsamında yenileniyordu ve çalışmaların gelecek yıl tamamlanması planlanıyordu. Başlangıçta bugünkü yüksekliğinin 2 katı olan kule, 14. ve 17. yüzyıllardaki depremlerde zarar gördüğü için daha sonra kısaltılmıştı.



İKİ ÇÖKME MEYDANA GELDİ

29 metrelik Torre dei Conti Kulesi'nin bir kısmında ilk olarak TSİ 13.30 sıralarında çökme meydana gelmiş, yaklaşık 90 dakika sonra itfaiyeciler hava merdivenleriyle çalışma yürüttüğü sırada ikinci bir çökme meydana gelmişti. Kuledeki çökmenin etkisiyle çevre dumanlarla kaplanmıştı. İkinci olay, itfaiyeciler hava merdivenleriyle yapıda çalışma yaparken meydana geldi.