Roma'da gündem Casemiro: Yıldız oyuncu yeşil ışık yaktı

Manchester United'ın orta saha oyuncusu Casemiro, devre arası transfer döneminde Roma'ya katılmaya sıcak bakıyor. Sky Sport Italia’nın haberine göre, Roma’nın Arjantinli oyuncusu Leandro Paredes, Boca Juniors’a transfer olursa, Casemiro bu boşluğu doldurabilir.

ROMA'DA CASEMİRO PLANLARI

Roma, Leandro Paredes'in Boca Juniors’a transfer ihtimali üzerine planlarını hızlandırdı. Manchester United, Casemiro için kalıcı bir transferi önceliklendiriyor olsa da Brezilyalı yıldızın eski takımı Real Madrid günlerinden gelen yüksek maliyeti nedeniyle bu pek mümkün görünmüyor. Bu yüzden tarafların bir kiralık anlaşmasında buluşma ihtimali oldukça güçlü.

UNİTED’IN ÖNCELİĞİ KALICI TRANSFER

Transfer uzmanı Gianluca Di Marzio’ya göre, Casemiro da Roma’nın başkentine taşınmaya sıcak bakıyor. Ancak Manchester United, öncelikle oyuncuyu kalıcı olarak elden çıkarmak istiyor. Yine de, ciddi teklifler gelmemesi durumunda altı aylık bir kiralama formülü değerlendirilecek.

ROMA’NIN TRANSFER STRATEJİSİ

Roma, bu ay Ajax'tan Devyne Rensch’i kadrosuna katarak kadrosunu güçlendirmişti. Bunun yanı sıra Artem Dovbyk'in yedeği olarak yeni bir forvet arayışı da devam ediyor. Eldor Shomurodov’un Venezia’ya transfer ihtimali göz önüne alındığında, bu eksikliği kapatacak bir takviye planlanıyor.

Roma, Rensch’i kadrosuna kattı