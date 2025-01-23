Roma’da ortalık karıştı! Taraftarlar ortalığı savaş alanına çevirdi

Kaynak: AA
Roma’da ortalık karıştı! Taraftarlar ortalığı savaş alanına çevirdi

UEFA Avrupa Ligi’nde Lazio’nın Real Sociedad’ı konuk edeceği maç öncesi ortalık karıştı. Roma sokaklarında karşı karşıya gelen taraftarlar arasında çıkan olaylarda 3 İspanyol taraftar bıçaklandı.

İtalya'nın başkenti Roma'da, UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio ile İspanya'nın Real Sociedad takımları arasında oynanacak maç öncesi çıkan olaylarda 3 İspanyol taraftarın bıçakla yaralandığı bildirildi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Lazio ile Real Sociedad'ın bugün oynayacağı müsabaka öncesinde, çarşamba akşamı Roma'da olaylar çıktı.

Başkentin Monti Mahallesi Leonina Caddesi'nde bulunan 70 kişilik İspanyol taraftar grubuna, 80 kişilik bir grup saldırdı. Saldıranların, Lazio taraftarları olabileceği belirtildi.

Olaylarda 3 Real Sociedad taraftarı, bıçakla yaralandı. Olaylara İtalyan emniyet güçleri müdahale ederken, saldırganlar polisin gelmesiyle kaçtı.

Saldıranlardan bazılarının kimliklerinin tespit edildiği, ayrıca kamera görüntüleri üzerinden de soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

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