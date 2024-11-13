Roma’da teknik direktör belli oluyor. Kritik görüşme Londra’da yapılacak

Daniele De Rossi'nin ardından takımın başına Ivan Juric'i geçiren ancak aradığını bulamayan Roma ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella başta olmak üzere Roberto Mancini ve Rudi Garcia gibi isimler konuşulsa da yönetim son kararını verdi.

Sky Sport İtalya'nın haberine göre; son olarak Cagliari'yi çalıştıran Claudio Ranieri, Çizme devinin sahibi Friedkin ailesi ile görüşmek üzere Londra'ya doğru yola çıktı.

Daha önce 2009 ile 2011 yılları arasında İtalyan ekibinde görev yapan 73 yaşındaki teknik adam, çıktığı 84 maçta 1.87 maç başı puan ortalaması yakalamıştı.

Yapılacak görüşmelerde anlaşma sağlanması halinde Ranieri'nin yarın takımla antrenmana çıkabileceği ifade edildi.