Roma'da yanan o oldu: Galatasaray'a dönüyor

Süper Lig'de üst üste üçüncü şampiyonluğunu yaşayan ve sezonu çifte kupayla kapatan Galatasaray'da önümüzdeki sezonun kadro çalışmaları başladı. Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı kırmızılılarda bu sezon başka takımlara kiralık giden futbolcuların durumları da belli olmaya başladı.

Fiorentina; Nicolo Zaniolo'nun, Werder Bremen ise Derrick Köhn'ün satın alma opsiyonunun kullanılmayacağını sarı-kırmızılılara bildirdi.

Il Tempo gazetesinin haberine göre; devre arasında Roma'ya kiralanan Victor Nelsson'un durumu da netleşti. Kulüp, takımda geçirdiği süre zarfında süreklilik yakalayamayan ve teknik ekibin gelecek sezon planlamasında yer edinemeyen Victor Nelsson'un 10 milyon euroluk (+2 milyon euro bonus) satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı ve bu kararını Galatasaray'a bildirdi.

Galatasaray'la Haziran 2027'ye dek sözleşmesi bulunan Danimarkalı stoper sezon öncesi kampa katılacak.