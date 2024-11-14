Roma’da yeni Ranieri dönemi başlıyor

Roma, futbol dünyasında büyük bir iz bırakan İtalyan teknik direktör Claudio Ranieri’yi sezon sonuna kadar takımın başına getirdi. Emeklilik kararı almış olmasına rağmen Roma’dan gelen teklif üzerine bu kararını gözden geçiren 73 yaşındaki tecrübeli teknik adam, aynı zamanda kulüp yönetimine de danışmanlık yapacak. Roma yönetimi, sezon sonunda Ranieri'nin daha üst düzey bir yönetici pozisyonuna geçeceğini açıkladı.

Ranieri, Roma’da üçüncü kez göreve gelmiş bulunuyor. 2019 yılında kısa süreliğine takımın başına geçen Ranieri, İtalyan kulübünün yanı sıra daha önce Leicester City’yi Premier Lig şampiyonluğuna taşıyarak adını futbol tarihine yazdırmıştı. Teknik direktörlük kariyerinde 18 farklı kulübü çalıştıran Ranieri, Yunanistan milli takımında da görev almıştı.

Ranieri’nin gelişi, Hırvat teknik adam Ivan Juric’in görevden alınmasının ardından gerçekleşti. Juric, Daniele de Rossi’nin ardından görevi devralmış ve sadece 12 maçın ardından Roma yönetimi tarafından gönderilmişti. Sezon başında eski İtalya milli takımı teknik direktörü Roberto Mancini ile de adı anılan Roma, Serie A'da 12 maçta topladığı 13 puanla 12. sırada bulunuyor. Avrupa Ligi’nde ise 4 maç sonunda 5 puanla grupta son sırada yer alıyor.

Ranieri’nin liderliğindeki Roma, 24 Kasım’da Napoli ile karşı karşıya gelecek. Bu zorlu mücadele öncesinde teknik adamın takıma nasıl bir ivme kazandıracağı merakla bekleniyor.

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