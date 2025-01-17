Roma’da yine Montella sesleri yükseldi

Sezona Daniele De Rossi ile başlayan ardından Ivan Juric ve Claudio Ranieri'yi göreve getiren Roma, yeni sezon için de teknik direktör arayışlarına devam ediyor.



Takımı sezon sonuna kadar devralan Ranieri, sezon sonunda yönetim içerisinde yer alacak ve yeni teknik direktörün belirlenmesinde etkili bir rol oynayacak.



Ranieri, yaptığı açıklamada "Sezon sonunda teknik direktörlüğü bırakacağım. Artık yeter demenin zamanı geldi. Roma, takımı İtalya'da ve Avrupa'da elit seviyeye taşıyabilecek yeni bir teknik direktör arıyor." ifadelerini kullandı.



İtalyan basınından Calciomercato, Roma'daki teknik direktör arayışlarına değindi ve şu anda masadaki bir numaralı ismin A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella olduğu öne sürüldü.

Montella’nın dışındaki adayların Roberto Manchini, Massimiliano Allegri ve Carlo Ancelotti olduğu öğrenildi.