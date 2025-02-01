Roma'da Zeki Çelik belirsizliği: Fulham'ın teklifi değerlendirmeye alındı

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Roma'da Zeki Çelik belirsizliği: Fulham'ın teklifi değerlendirmeye alındı

İtalyan ekibi Roma, Premier Lig temsilcisi Fulham’ın Zeki Çelik için yaptığı teklifi değerlendiriyor. Ancak Roma, yalnızca bonservisle satışa sıcak bakarken, Fulham kiralama seçeneğini gündeme getirdi. Teknik direktör Claudio Ranieri, kadronun zayıflamasını istemiyor.

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, milli futbolcumuz Zeki Çelik için Premier Lig ekibi Fulham’dan gelen transfer teklifini değerlendiriyor. Sky Sport Italia’nın haberine göre, Roma, Çelik’i yalnızca bonservisiyle satmayı düşünürken, Fulham oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katma seçeneği üzerinde duruyor.

Hollanda'nın Ajax takımından Devyne Rensch’i 5 milyon euro bonservis ve 1 milyon euro ek ödemelerle transfer eden Roma, genç oyuncuyu doğrudan ilk 11’e monte etti. Rensch’in sağ bek, sol bek ve stoper oynayabilmesi, Zeki Çelik’in yerini doldurabileceği anlamına geliyor. Ancak Roma teknik direktörü Claudio Ranieri, takımın UEFA Avrupa Ligi play-off’larına kalması sebebiyle kadro dengesini bozmak istemiyor.

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Öte yandan, Roma’nın genç futbolcusu Nicola Zalewski’nin 600 bin euro karşılığında Inter’e kiralanması ve sezon sonunda 6.5 milyon euro opsiyonuyla satın alma hakkı verilmesi planlanıyor. Bu transferin tamamlanması için Zalewski’nin önce Roma ile yeni bir sözleşme imzalaması gerekiyor.

Zeki Çelik, Roma tarafından 2022 yazında Fransa'nın Lille ekibinden 7.4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti. 28 yaşına girmek üzere olan milli futbolcu, bu sezon Roma formasıyla 28 maça çıkarken, bir asistlik katkı sağladı.

Roma, Fulham’ın teklifi karşısında karar vermeden önce Çelik’in yerine yapılacak muhtemel transferleri ve takımın derinliğini göz önünde bulunduracak. Ancak şu aşamada Fulham’ın kiralama formülü Roma için cazip görünmüyor.

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