Roma'dan Nicolo Zaniolo için skandal iddialar! Tesislere idrarını yapmış

Fiorentina ile Roma'nın U20 takımlarının maçında, Nicolo Zaniolo'nun soyunma odasında rakip takım oyuncusuna yumruk attığı iddia edilmişti. Bu gelişmenin ardından Roma Kulübü ve yıldız oyuncu, karşılıklı açıklamalar yaparken, İtalyan kulübünden bir açıklama daha geldi.

ROMA'DAN NICOLO ZANIOLO İÇİN FLAŞ İDDİALAR

Roma Kulübü yaptığı açıklamada, Zaniolo'nun değişik bir ruh halinde olduğunu ve şu eylemleri yaptığı iddia edildi;

Kulüp soyunma odasına yasadışı şekilde girdiği

Kulübe ait altyapılara idrarını yaptığı

Oyuncuları kışkırttığı

Mattia Almaviva’yı darp ettiği

Marco Litti’yi bir sıranın üzerine şiddetle ittiği

Olayın ardından her iki oyuncunun da hastaneye kaldırıldığı ve Almaviva için 10 gün, Litti için ise 21 günlük bir istirahat raporu verildiği belirtildi.