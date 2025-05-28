Roma'dan Nicolo Zaniolo için skandal iddialar! Tesislere idrarını yapmış

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Roma'dan Nicolo Zaniolo için skandal iddialar! Tesislere idrarını yapmış

Galatasaray'ın Fiorentina'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun eski kulübü Roma'nın U 19 takımı oyuncularına saldırdığı iddia edilmişti. Bu konu hakkında Roma Kulübü'nden bir açıklama daha geldi. İşte detaylar...

Fiorentina ile Roma'nın U20 takımlarının maçında, Nicolo Zaniolo'nun soyunma odasında rakip takım oyuncusuna yumruk attığı iddia edilmişti. Bu gelişmenin ardından Roma Kulübü ve yıldız oyuncu, karşılıklı açıklamalar yaparken, İtalyan kulübünden bir açıklama daha geldi.

g.jpg

ROMA'DAN NICOLO ZANIOLO İÇİN FLAŞ İDDİALAR

Roma Kulübü yaptığı açıklamada, Zaniolo'nun değişik bir ruh halinde olduğunu ve şu eylemleri yaptığı iddia edildi;

Kulüp soyunma odasına yasadışı şekilde girdiği
Kulübe ait altyapılara idrarını yaptığı
Oyuncuları kışkırttığı
Mattia Almaviva’yı darp ettiği
Marco Litti’yi bir sıranın üzerine şiddetle ittiği

Olayın ardından her iki oyuncunun da hastaneye kaldırıldığı ve Almaviva için 10 gün, Litti için ise 21 günlük bir istirahat raporu verildiği belirtildi.

g.jpeg

Son Haberler
Tokadı yiyen Macron’u küplere bindirecek afiş
Tokadı yiyen Macron’u küplere bindirecek afiş
Indiana Pacers New York Knicks karşısında seriyi 3-1'e getirdi!
Indiana Pacers New York Knicks karşısında seriyi 3-1'e getirdi!
Hastanelerdeki görünmez düşman ortaya çıktı! Uzmanlar anlattı
Hastanelerdeki görünmez düşman ortaya çıktı! Uzmanlar anlattı
Cengiz Holding inşaatı bırakıp, gözünü o alana dikti!
Cengiz Holding inşaatı bırakıp, gözünü o alana dikti!
WhatsApp'ı bu ayarları kapatmadan kullanmayın
WhatsApp'ı bu ayarları kapatmadan kullanmayın