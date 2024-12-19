Roma’dan resmi açıklama geldi. Galatasaray’dan Dybala için teklif geldi mi?

Galatasaray ara transfer döneminin başlaması öncesi flaş bir hamleye imza attı. Sarı kırmızılılar, Roma forması giyen Dybala’yı transfer etmek için harekete geçti. İstanbul’a gelen yıldız oyuncunun menajeri yönetimle pazarlık masasına oturdu. Sarı kırmızılı yönetim, Dybala için ilk teklifini sunarken pazarlık sürecinin devam edeceği öğrenildi.

Gündeme bomba gibi düşen transfer haberi sonrası Roma’dan açıklama geldi. İtalyan kulübünün Sportif Direktörü Florent Ghisolfi, Galatasaray’dan teklif gelip gelmediğini açıkladı.

Ghisolfi, Paulo Dybala için, "Söylentiler var biliyorum. Onun Roma'ya olan sevgisini ve takım için önemini biliyoruz. Bir teklif gelirse dinleriz." dedi.

Dybala'nın durumuyla ilgili ayrıca Ghisolfi, "Paulo bizim için çok önemli. Şu anda hiçbir kulüple temasımız yok." açıklamasında bulundu.

Paulo Dybala, bu sezon Roma formasıyla 18 maçta süre alırken iki gol ve bir asist kaydetti.