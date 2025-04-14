Romain Saiss'dan olay sözler "Onuncu kattan düşmüş gibi oldum"

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Faslı oyuncu Romain Saiss siyah beyazlı ekipte geçirdiği zamanları anlattı.

Saiss "Beşiktaş'ta oynarken kış döneminde Nottingham Forest'tan bana bir teklif geldi. Tekrardan Premier League'e dönmek için gitmek istediğimi söyledim. Forest'a gitmek için çok zorladım ama Beşiktaş benim gitmemi istemedi. Transfer döneminin sonlarına geliyorduk. 'Seni yedekleyecek kimse yok, oyuncu bulmakta zorlanıyoruz. İstediğimiz bir oyuncu var ama gelmek istemiyor' dediler.

"SCOUT GÖREVİ ÜSTLENDİM"

Ben de onlara sportif direktör gibi oyuncu öneriyordum. 'Bize oyuncu bulursan olur' dediler. Ben de elime telefonu aldım, Transfermarkt'a girip sol ayaklı defans oyuncusu aradım. Özellikle çok forma şansı bulamayanlara yöneliyordum. Bulduğum oyuncuları sportif direktöre yolluyordum. İyi liglerde oynayan vasat oyunculara bakıyordum. Scout görevini üstlenmiştim.

"ONUNCU KATTAN DÜŞMÜŞ GİBİ OLDUM"

Transfer dönemi bittikten sonra takımda kaldım. 2-3 gün sonra antrenmana geliyorum ve yeni bir oyuncu alındığını görüyorum. Ardından isminin Omar Colley olduğunu öğreniyorum. O, getirmek istedikleri ama gelmek istemeyen oyuncuydu. Onu hiç görmemiştim, neye benzediğini bilmiyordum. Soyunma odasına girdim, kendi kendime 'Bu kim, yeni transfer mi?' diye düşündüm. Defans oyuncusu olduğunu söylediğinde adeta onuncu kattan düşmüş gibi oldum."