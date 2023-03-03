İstanbul'a taşınan Abramovich hangi Türk takımını alacak

Roman Abramovic haberleri yine hortladı. İstanbul'dan kulüp alacağına dair iddialar ortada dolanmaya başladı.

Daily Mirror'un haberine göre; Roman Abramovich, Chelsea'yi sattıktan sonra son bir yılının çoğunu İstanbul'da geçirdi. Boğaz'a bakan ayda 40 bin sterlinlik bir konak kiraladı. Lüks yerel mahallede dolaşırken, belirli bir kafeye sık sık gitti. Süperyatını Bodrum'a demirledi.

Başarısız barış görüşmelerinde bir rolü olsa da, şaşırtıcı olmayan bir şekilde aradan geçen zamanda gizlice yaşadı.

Noel'den önce bir Türk kulübü satın almak istediğine dair iddialar sözcüsu tarafından yalanladı. Bazı finansal iyileşmelere rağmen Forbes, şu anki değerinin servetinin 2021'deki 14,5 milyar dolarlık zirveden 6.4 milyar dolara düştüğünü yazdı.

KULÜP SATIN ALABİLİR

Abramovic, İstanbul'daki hayata alıştı. Rusya-Ukrayna savaşı bitse de eskiye bir dönüş olsa da İstanbul'da yaşamaya devam edecek. Yeniden futbola dönme fikri ise o zaman netleşecek. İngiliz basını Rus işadamı için İstanbul'dan bir kulüp satın alabilir yorumunda bulundu. Şu anda İstanbul'dan bir kulüp alsa dahi FIFA'nın ve UEFA'nın dayatmalarıyla karşılaşacağı için risk almayacak.