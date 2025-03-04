Roman Kültür Merkezi’nde, yetenekli çocuklar müzik sınavlarına hazırlanıyor

İzmiri, Konak Belediyesi Roman Kültür Merkezi’nde Müzik Bölümleri Sınavlarına Hazırlık Kursu başladı. 3, 4, 7, 8, 11 ve 12’nci sınıf öğrencilerinin yaşlarına göre, Devlet Konservatuvarı, Güzel Sanatlar Lisesi, Eğitim Fakültesi, Devlet Türk Musikisi Konservatuvarına hazırlandıkları kurstaki çocuklar yetenekleriyle de göz doldurdu. Kurs başvurularının ardından alanında kariyerli müzisyenlerin gözetiminde yapılan seçmelerde başarılı olan çocuklar, şimdiden ileride edinecekleri büyük başarıların sinyallerini verdi. Aralarında, doğuştan absolut kulak becerisine sahip çocukların da bulunduğu yetenekli öğrenciler, geleceğin önemli müzisyenlerinden olmak için ilk adımlarını attı. Konak Belediyesi Roman Kültür Merkezi’nde açılan kursun belediyenin belirli semt merkezlerinde de düzenlenmesi planlanıyor.

EN YETENEKLİLER ROMAN MAHALLESİNDEN

Müzik Bölümleri Sınavlarına Hazırlık Kursu hakkında bilgi veren müzik eğitmeni Uğur Sayınbatur, Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun kültür, sanat vizyonu dahilinde Roman Kültür Merkezi’nde çocuklarla çalışmalara başladıklarını dile getirdi. Dünyanın en yetenekli çocuklarının Roman mahallesinden çıktığının altını çizen Sayınbatur, şunları söyledi:

“Nilüfer Başkanımızın kültür, sanat vizyonu dahilinde, Roman Kültür Merkezi’nde çocuklarımızla buluşmaya başladık. Haftada iki defa uzman eğitici kadromuzla, çocuklarımızla bir araya geliyoruz ve onları müzik okulları sınavlarına hazırlıyoruz. Çalışmalarını takip ediyoruz. Piyano, keman gibi tamamlayıcı eğitimlerini veriyoruz. Perküsyon, kanun gibi kendi branş enstrümanlarını da destekliyoruz. Her enstrümanın kendi hocası çocuklarla, haftada iki defa bir araya geliyor. Ders programlarımızın içinde müzik teorisi, solfej, müzikal işitme, ritim ve ezgi duygularını geliştirici çalışmalar var.”

GELECEĞİN SANATÇILARI YETİŞİYOR

Roman Kültür Merkezi’nde, akademik bir eğitim sistemiyle sınavlara hazırlanma şansı bulan çocuklar şimdiden harikalar yaratmaya başladı. Ailelerinde hemen herkesin bir enstrüman çaldığı, müzikle dolu evlerde doğan çocuklar, mutluluklarını ve hedeflerini dile getirdi. Kursa katılmaya hak kazanan çocuklar arasında yer alan ünlü perküsyon sanatçısı Hamdi Akatay’ın torunu Berat Akatay Bakbak (11) duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Perküsyon çalışıyorum. Dedem de ünlü bir sanatçı. Müzik okullarına hazırlanmak istiyorum. Nilüfer Başkana kucak dolusu sevgiler.”

USTALARA TAŞ ÇIKARTIYOR

Ustalara taş çıkartan, kursun en genç öğrencilerinden Yusuf Özanıt (8) ise “Ben buraya çok yeni başladım ve buradaki arkadaşlarımı çok seviyorum. Darbukayı yeni öğreniyorum. Babam da çok iyi bir perküsyoncu. Nilüfer Başkanıma çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

HEDEF KONSERVATUVAR

Kemanı bırakmak üzereyken yeniden dört elle sarılan ve yeteneği fark edilen Zekiye Nur Düzağar (12) da konservatuvar hedeflediğini ifade ederek, “Burada yaptığımız şeylerden çok keyif alıyorum. Nilüfer Başkanımıza bize bu imkanı sunduğu için çok teşekkür ediyoruz. Öğretmenlerimizi çok seviyoruz. Ben keman öğreniyorum burada. Babam da keman çalıyor. İnşallah konservatuvarı kazanacağız” dedi.

YETENEĞİ DOĞUŞTAN

Herhangi bir notayı referans tonu kullanmadan tanımlama konusunda nadir görülen bir yetenek olarak tanımlanan absolut kulağa sahip Burak Buldu (14), “Uğur hocayla birlikte Güzel Sanatlara hazırlanıyorum. İşitme dersi ve piyano dersi görüyorum. Nilüfer Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bize bu imkanları sağladığı için ona minnettarım” sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.

ROMAN KÜLTÜR ÇOCUK ORKESTRASI TAM GAZ

Kurslara katılan her çocuk aynı zamanda Konak Belediyesi bünyesinde kurulan Roman Kültür Çocuk Orkestrası’nda da yer alıyor. İlk kez Konak Belediyesi Müzik Akademisi Kursiyer Konserinde sahne alan genç müzisyenler, bundan sonra da pek çok etkinlikte dinleyiciyle buluşmaya devam edecek.