30 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Roman şarkıcı Kobra Murat son paylaşımı ile olay oldu. Torununa ağırlığınca taktığı altınlar şaşkınlık yarattı

Roman şarkıcı Kobra Murat son paylaşımı ile olay oldu. Torununa ağırlığınca taktığı altınlar şaşkınlık yarattı

Roman şarkıcı ve modacı Kobra Murat lüks ve şaşalı hayatıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Ünlü şarkıcı Instagram hesabından yaptığı son paylaşımı görenlerin gözleri fal taşı gibi açıldı

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 15:52
Takip Et

Roman şarkıcı Kobra Murat torununu paylaştı. Görenler şaşkınlıktan küçük dilini yuttu

Roman şarkıcı Kobra Murat son paylaşımı ile olay oldu. Torununa ağırlığınca taktığı altınlar şaşkınlık yarattı
+
Aa
-

Roman şarkıcı ve modacı Kobra Murat geçtiğimiz günlerde Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram'ın Youtube kanalına konuk olmuş ve evinin kapılarını izleyenlere açmıştı. 

Balat'ta yaşayan Kobra Murat'ın evini görenler şaşkına dönmüştü. Lüks ve şaşaa içinde yaşayan ünlü şarkıcının son paylaşımı ise sosyal medyada gündem oldu. 

Kobra Murat torununun fotoğrafını paylaştı, herkes üzerindeki takılara odaklandı. Roman şarkıcı torununa neredeyse ağırlığı kadar altın takmıştı. 

Şarkıcının paylaşımına  kullanıcılar yorum yağdırırken, bir kullanıcının "Ben Kobra Murat'ın torunu olmak istiyorum galiba" yorumu güldürdü. 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sakarya'da korkunç olay! Sağlık ocağı önüne bırakılan 8 aylık bebek öldü
1
﻿Sakarya'da korkunç olay! Sağlık ocağı önüne bırakılan 8 aylık bebek öldü
﻿Sakarya'da korkunç olay! Sağlık ocağı önüne bırakılan 8 aylık bebek öldü
﻿Ceyda Düvenci'den 'mesajlı' hastalık paylaşımı
2
﻿Ceyda Düvenci'den 'mesajlı' hastalık paylaşımı
﻿Ceyda Düvenci'den 'mesajlı' hastalık paylaşımı
﻿İmamoğlu AKP'li Göksu'yu ormana davet edince Göksu çıldırdı
3
﻿İmamoğlu AKP'li Göksu'yu ormana davet edince Göksu çıldırdı
﻿İmamoğlu AKP'li Göksu'yu ormana davet edince Göksu çıldırdı
﻿TOGG'un çarpışma testiyle ilgili soru yanıt buldu. CEO Gürcan Karakaş'tan açıklama
4
﻿TOGG'un çarpışma testiyle ilgili soru yanıt buldu. CEO Gürcan Karakaş'tan açıklama
﻿TOGG'un çarpışma testiyle ilgili soru yanıt buldu. CEO Gürcan Karakaş'tan açıklama
﻿Eğirdir Gölü için kritik uyarı: Son 6 santim...
5
﻿Eğirdir Gölü için kritik uyarı: Son 6 santim...
﻿Eğirdir Gölü için kritik uyarı: Son 6 santim...
﻿Asgari ücrette beklentiler ortaya çıktı. Sendikalar ile işverenlerin işaret ettiği ücret arasında uçurum var
6
﻿Asgari ücrette beklentiler ortaya çıktı. Sendikalar ile işverenlerin işaret ettiği ücret arasında uçurum var
﻿Asgari ücrette beklentiler ortaya çıktı. Sendikalar ile işverenlerin işaret ettiği ücret arasında uçurum var
﻿Yazık gerçekten yazık bu gençlere. Bir üniversiteli kızın çektiği videoya bakın
7
﻿Yazık gerçekten yazık bu gençlere. Bir üniversiteli kızın çektiği videoya bakın
﻿Yazık gerçekten yazık bu gençlere. Bir üniversiteli kızın çektiği videoya bakın
﻿Meteoroloji’den 3 bölge için uyardı! Yarın sabah saatlerine dikkat
﻿Meteoroloji’den 3 bölge için uyardı! Yarın sabah saatlerine dikkat
﻿Meteoroloji’den 3 bölge için uyardı! Yarın sabah saatlerine dikkat
﻿Park halindeki araçta vurulmuş halde bulundu
﻿Park halindeki araçta vurulmuş halde bulundu
﻿Park halindeki araçta vurulmuş halde bulundu
﻿Kapıları kapatıp cinsel saldırıya kalkıştı 
﻿Kapıları kapatıp cinsel saldırıya kalkıştı 
﻿Kapıları kapatıp cinsel saldırıya kalkıştı 
﻿ Gıda takviyeleri kalp hastası yapıyor
﻿ Gıda takviyeleri kalp hastası yapıyor
﻿ Gıda takviyeleri kalp hastası yapıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.