Roman şarkıcı Kobra Murat son paylaşımı ile olay oldu. Torununa ağırlığınca taktığı altınlar şaşkınlık yarattı

Roman şarkıcı ve modacı Kobra Murat geçtiğimiz günlerde Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram'ın Youtube kanalına konuk olmuş ve evinin kapılarını izleyenlere açmıştı.

Balat'ta yaşayan Kobra Murat'ın evini görenler şaşkına dönmüştü. Lüks ve şaşaa içinde yaşayan ünlü şarkıcının son paylaşımı ise sosyal medyada gündem oldu.

Kobra Murat torununun fotoğrafını paylaştı, herkes üzerindeki takılara odaklandı. Roman şarkıcı torununa neredeyse ağırlığı kadar altın takmıştı.

Şarkıcının paylaşımına kullanıcılar yorum yağdırırken, bir kullanıcının "Ben Kobra Murat'ın torunu olmak istiyorum galiba" yorumu güldürdü.