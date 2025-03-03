Romanya imalat sektörü umut verdi

Romanya İmalat PMI, Şubat 2025’te 48,3 seviyesine yükseldi ve bu, bir önceki ayın tarihi düşük seviyesi olan 46,1’den önemli bir artışı işaret etti. Bu değer, Ağustos 2024’ten bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşarak, sektörde kısmi bir iyileşme yaşandığını gösteriyor. Üretim ve yeni siparişlerdeki daralma hızları yavaşladı ve yeni siparişlerdeki düşüş, son sekiz aydaki en zayıf hızda gerçekleşti. Ayrıca, ilk kez imalatçılar, teslimat gecikmeleri bildirilmesi üzerine, hammadde stoklarını artırmaya başladı.

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İmalat sektöründeki bu gelişmeler, yalnızca üretimin değil, aynı zamanda iş gücü seviyelerinin de değiştiğini ortaya koyuyor. Çalışan sayısı, özellikle ayrılan personelin yerine yeni eleman alınmaması nedeniyle, azalmaya devam etti. Ancak bu azalma oranı, önceki döneme kıyasla daha düşük bir hızda gerçekleşti.

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Fiyatlar cephesinde ise, maliyet enflasyonu altı aylık bir zirveye ulaştı. Bunun başlıca nedeni, hammadde, enerji ve iş gücü maliyetlerinin artmasıydı. Buna rağmen, fabrika çıkış fiyatlarının artışı, Ocak ayına kıyasla daha yavaş bir hızda gerçekleşti. İmalatçılar, fiyat baskılarına rağmen, geleceğe dair daha iyimser bir bakış açısına sahipler. Çoğu, yeni iş fırsatlarının ortaya çıkmasını bekliyor.

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İMALAT SEKTÖRÜNDE İYİLEŞME BEKLENTİSİ

Romanya’nın imalat sektörü, zorluklara rağmen gelecekteki üretim hakkında iyimser bir beklentiye sahip. Çoğu imalatçı, yeni iş fırsatlarının doğacağına inanıyor ve bu da sektördeki toparlanma umutlarını artırıyor. Şubat 2025 verileri, Romanya imalat sanayisinin gelecekte daha iyi bir performans göstereceğine dair iyimserliği pekiştirdi. Ancak sektör, hala yüksek maliyetler ve iş gücü sıkıntılarıyla mücadele etmeye devam ediyor.

Çekya imalat sektöründeki daralma yavaşladı

Bununla birlikte, imalatçıların stoklarını artırma eğiliminde olmaları, lojistik sorunlarının ve teslimat gecikmelerinin de endişe verici bir boyuta ulaşmış olduğunu gösteriyor. Bu durum, üretim sürecinde aksaklıklara yol açabilir. Ancak, sektördeki bu değişiklikler, genel olarak iyileşen bir trendin göstergesi olarak kabul ediliyor.

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İMALAT PMI'DEKİ YÜKSELME

Romania İmalat PMI verilerindeki bu artış, sektördeki daralmanın sona erdiği veya yavaşladığı anlamına gelebilir. Ocak ayında yaşanan büyük düşüşün ardından, Şubat ayında gelen bu iyileşme, ekonomi için önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor. İmalatçıların stok birikimlerine gitmesi ve geleceğe dair iyimserlikleri, Romanya ekonomisinin toparlanma yolunda ilerlediğini gösteriyor.