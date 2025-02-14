Roma’nın yıldızı Dybala’dan kötü haber

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda FC Porto ile karşılaşan Roma, yıldız futbolcusu Paulo Dybala’nın sakatlığıyla sarsıldı. Arjantinli futbolcu, mücadelenin 20. dakikasında rakip oyuncu Alan Varela’nın sert müdahalesiyle dizinden sakatlanarak tedavi gördü.

Estadio do Dragao’da sahaya ilk 11’de çıkan Dybala, karşılaşmanın başında önemli bir şut çekerek Porto kalecisini zorladı. Ancak Alan Varela’nın sol dizinin hemen altına isabet eden tehlikeli müdahalesi sonrası uzun süre tedaviye ihtiyaç duydu. 39. dakikaya kadar sahada kalmaya çalışan yıldız oyuncu, sağlık ekibinin müdahalelerine rağmen oyuna devam edemedi ve yerini Tommaso Baldanzi’ye bıraktı.

Roma Teknik Direktörü, Dybala’nın durumu hakkında endişeli olduklarını belirtirken, yıldız oyuncunun son durumu yapılacak detaylı tetkiklerin ardından netlik kazanacak. Roma, hafta sonu Serie A’da Parma ile karşılaşacak ve 20 Şubat’ta UEFA Avrupa Ligi play-off rövanşında Stadio Olimpico’da Porto’yu ağırlayacak. Bu kritik süreçte Dybala’nın oynayıp oynayamayacağı belirsizliğini koruyor.

Sezon başından bu yana Roma formasıyla 29 resmi maça çıkan Dybala, 6 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Avrupa Ligi’nde ise yalnızca 1 asist üretebilen Arjantinli futbolcunun yokluğu, Roma’nın hücum hattı için büyük bir kayıp olabilir.