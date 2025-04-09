Romanlar günü renkli görüntülere sahne oldu

Efeler Belediyesi, Aydın Romanlar Derneği Federasyonu ve Aydın Roman Müzisyenler Derneği ile birlikte Ilıcabaşı Mahallesi'nde 8 Nisan Dünya Romanlar Günü kapsamında şenlik yaptı. Renkli görüntülerin oluştuğu şenliğe Romanların katılımı yoğun oldu.

Hava şartları nedeniyle 8 Nisan'da etkinliklerini yapamadıklarını hatırlatan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Ilıcabaşı Mahallesi sakinlerinin Romanlar Günü'nü kutladı.

Düzenlenen etkinlikle çocukların çok mutlu olduğunu ifade eden Başkan Yetişkin, "Hep birlikte daha güzel, mutlu, eğlenceli, keyifli Efeler için çalışıyoruz. İnşallah daha büyük alanlarda daha güzel etkinlik yapmayı planlıyoruz. Ilıcabaşı ve Kocagür muhtarları ile planlayıp yapacağız. Gençlerin de bizden bazı istek ve talepleri var. Onları da zaman içerisinde hep birlikte gerçekleştireceğiz" dedi.

Konuşmanın ardından gösteri yapıldı. Gösterinin ardından çuval ve yumurta yarışı gerçekleştirildi. Roman sanatçı Star Deniz Kundak, çalınan müzik eşliğinde eserlerini seslendirdi. Roman vatandaşlar çalınan müzik eşliğinde oynadı. Efeler Belediyesi tarafından vatandaşlara ikramda bulunuldu.