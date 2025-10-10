Roman müziğinin en bilinen yüzlerinden Kobra Murat, zaman içindeki dikkat çekici değişimiyle yine adından söz ettiriyor.
Romanların Prensi Kobra Murat'ın 32 yıl önceki hâli şaşkına çevirdi: Görenler "Bu Sen Misin?" dedi!
‘Romanların Prensi’ olarak anılan sevilen şarkıcı Kobra Murat, sosyal medyada paylaştığı 32 yıl önceki fotoğrafıyla gündemde. Sahne tarzı ve peruklarıyla tanınan sanatçının gençlik hâli, takipçilerini hayli şaşırttı; hatta bazıları onu tanıyamadı.Taner Yener
Sosyal medya platformlarını aktif olarak kullanan Kobra Murat (gerçek adıyla Murat Divandiler), takipçilerini adeta zamanda yolculuğa çıkardı ve tam 32 yıl önceki bir fotoğrafını paylaştı.
Özellikle saç stiliyle şaşırtan ünlü ismi görenler büyük bir değişim geçirdiğini belirterek onu tanımakta zorlandı.
Roman müziğinin bu renkli siması, yalnızca sahnedeki gösterişli tarzı, düzenli olarak yenilettiği peruğu ve enerjik tavırlarıyla değil, aynı zamanda özel hayatındaki abartılı kutlamalarla da magazin gündeminden düşmüyor.
Kobra Murat'ın kısa süre önce kızı Sergül Divandiler için düzenlediği söz kesme töreni de çok konuşulmuştu.
Tören sırasında takılan bol miktarda altın ve euro banknotlarıyla süslenmiş görkemli bir şemsiyenin sergilendiği görüntüler, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.
SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ
Bu paylaşımların ardından sosyal medya kullanıcıları iki farklı görüşe ayrıldı. Takıların ve dövizlerin şöleni andıran bu töreni bir kısım izleyici beğenirken, diğer kısım ise bu durumu "görgüsüzlük" olarak eleştirdi. Hatta bazı takipçiler, gösterilen paraların sahte olduğu yönünde iddialarda bulundu.
Daha önce de Balat'ta yaptırdığı 4 katlı altın kaplama bina inşaatında dolandırıldığını açıklamasıyla ve "18 kilo altınım var" sözleriyle magazin gündemini meşgul eden 'Kobra Murat' lakaplı Murat Divandiler, bu kez gençlik fotoğrafıyla dikkatleri üzerine çekti.
"HOCAM KIZLAR BANA BAKARKEN YERE DÜŞÜYORDU"
52 yaşındaki Kobra Murat, sosyal medya hesabından paylaştığı tam 32 yıl öncesine ait bu kareye duygusal bir not da ekledi.
Ünlü isim paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"32 sene evvelki Kobra Murat. Hey gidi yıllar hey gidi günler gençlik su gibi geçiyor. Hocam kızlar bana bakarken yere düşüyordu hocam. Kobra Murat'tan sonsuz sevgiler saygılar selamlar olsun hocam"
Bir dönem yaşadığı sağlık sorunları ve protez saç deneyimiyle de adından söz ettiren Kobra Murat, sahne kostümleri, dansları ve neşeli tavırlarıyla her zaman ilgiyi üzerine çekmeyi başarıyor.
"TANIYAMADIM"
Yıllardır peruk kullanan Kobra Murat'ın gençlik fotoğrafını gören hayranları ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Fotoğrafın altına "Yıllar seni yaşlandırmış" ve "Tanıyamadım" gibi yorumlar yapıldı.
KOBRA MURAT KİMDİR?
Kobra Murat, gerçek ismiyle Murat Divandiler, Türk müzik sahnesinin renkli ve enerjik isimlerinden birisidir.
1972 yılında İstanbul’un Balat semtinde doğan Kobra Murat, Roman kökenli bir sanatçıdır ve “Romanların Prensi” olarak anılır.
Asıl mesleği terzilik olmasına rağmen, müzik kariyeri ve sahne performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip.
Ailesinden gelen terzilik mesleğini sürdüren Kobra Murat, Roman düğünlerinin aranan modacılarından biridir. Sahne kostümlerini kendisi tasarlar ve Roman kültürünün canlı renklerini kıyafetlerinde yansıtır.
Roman müziği tarzında eserler veren sanatçı, “Roman Show” albümü ve “Geliyor Havalı Geliyor” gibi popüler şarkılarıyla tanınır. Çukur dizisinde kullanılan bu şarkıyı Cansever ile seslendirmişti.
Diğer bilinen parçaları arasında “Yakadan Paçaya Kalite”, “Ye Paranı” ve “Antalya Gaydası” yer alır.
“Kobra” lakabı, enerjik dans figürleri ve sahne performansları nedeniyle arkadaşları tarafından takılmıştır. Ayrıca, bir cenaze taşıma sırasında yaşadığı ilginç bir olayın ardından bu lakabın yerleştiği belirtilir.
Kobra Murat, 26 yıl önce konfeksiyonda tanıştığı Emine Divandiler ile evlidir. Çiftin Doğuş, Yiğithan ve Sergül adlarında üç çocuğu var.
Sergül, 30 Temmuz 2007 doğumludur ve son dönemde söz töreniyle gündeme gelmişti.
Sosyal medyada aktif olan sanatçı, özellikle Instagram ve TikTok’ta eğlenceli paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.