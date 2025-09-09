Romantik aşık eşine yaptığı sürpriz yüzünden işinden oldu!

Adana'da hamile olan eşini otogarda balonlar ile süslediği aracıyla karşılayan şehir hastanesinin temizlik şirketi çalışanı iş yeri tarafından "temel değerlerimizden dürüstlük ve sorumluluk ilkelerine uymamaktadır" yazılı tutanakla şok oldu.

'HANIMCILIK KAZANDI AMA İŞSİZ KALDIM'

Firma, temizlik görevlisi Sadık Ş'nin (29) raporlu olduğu sırada böyle bir organizasyonu yaptığını öne sürdü ancak organizasyonu rapor almadan bir gün önce yaptığını belirten Sadık Ş., "Hanımcılık kazanacak dedim, hanımcılık kazandı ama ben işsiz kaldım" dedi.

Batman'a giden hamile eşini 31 Ağustos Pazar günü sabahı Adana'da otogarda karşılayan Sadık Ş. otomobilini balonlar ile süsleyip, üzerine de 'seni çok özledim karıcığım, evine hoş geldin' yazdırdı. Sadık Ş. özel anları sosyal medya hesabından da paylaştı.

2 GÜNLÜK RAPOR ALDI

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir özel firmaya bağlı temizlik görevlisi olarak çalışan Sadık Ş., 1 Eylül Pazartesi günü ise rahatsızlığı nedeniyle 2 günlük rapor alıp şefine gönderdi.

Sürpriz organizasyondan 2 gün sonra Sadık Ş.'ın eşine jesti ise İhlas Haber Ajansı muhabirleri tarafından "Adana'dan renkli görüntüler: Otomobilini balon ve yazılarla süsledi, eşini karşıladı" başlığıyla haberleştirildi.

Haberi gören firma ise Sadık Ş.'ın bu organizasyonu raporlu olduğu gün yaptığını ileri sürüp 'temel değerlerimizden dürüstlük ve sorumluluk ilkelerine uymamaktadır' diyerek tutanak hazırladı.

KANITLADI AMA...

Savunma yapan Sadık Ş., bu organizasyonu 31 Ağustos sabaha karşı yaptığını kanıtladı. Firma, bir gün sonra yeniden bir tutanak düzenleyip 'performans düşüklüğü' diyerek Sadık Ş.'ın sözleşmesini feshetti.

Sadık Ş., firmaya raporlu olduğu gün böyle bir şey yapmadığını kanıtladığını ifade ederek "Performans düşüklüğü diyerek işten çıkarttılar. Hanımcılık kazanacak dedim, hanımcılık kazandı ama ben işsiz kaldım" dedi.

Eşinin hamile olduğunu ve işsiz kaldığı için zor duruma düştüğünü belirten Sadık Ş., hayırsever iş adamlarından iş istediğini söyledi. Firmadan ise konuyla iligli henüz bir açıklama gelmedi.