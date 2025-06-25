Romanya 1 euroya 18 adet F16 aldı

Romanya, hava kuvvetlerini güçlendirme yolunda dikkat çekici bir adıma imza atıyor. Savunma Bakanı Ionuț Moșteanu, HotNews.ro'dan Andrei Stan'a yaptığı açıklamada, ülkesinin 18 adet F-16 savaş uçağını sembolik bir bedelle, sadece 1 dolar karşılığında satın alacağını bildirdi. Bu satın alma işleminin yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Bakan Moșteanu, Hollandalı mevkidaşı ile F-16 eğitim merkezinin faaliyetlerini sürdürmek üzere bir Mutabakat Zaptı imzalayacaklarını belirtti. Bu uçaklar, Romanya'da kurulacak olan NATO ve müttefik pilotları için bir eğitim ve öğretim merkezinde kullanılacak. Yani ana amaç, hava savunması yerine pilot yetiştirme kapasitesini artırmak.

Haga'da düzenlenen NATO zirvesi sonrası yapılan açıklamada, Başkan Nicușor Dan'ın da hazır bulunduğu konferansta Moșteanu, "Bu, atlanamayacak bir prosedürdür ve bundan sonra prosedürü tamamlamak için uzman düzeyinde teknik görüşmeler başlayacaktır" dedi.

NATO zirvesinin nihai bildirgesinde, müttefiklerin 5. maddeye bağlılıkları ve her üye ülke için askeri harcamaları gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 5'ine çıkarma taahhüdü de yer alıyor. Romanya'nın bu hamlesi, hem NATO içindeki rolünü pekiştirmesi hem de bölgesel savunma yeteneklerini geliştirmesi açısından büyük önem taşıyor.