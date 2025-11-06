Görüşmelerde Fidan'ın, Türkiye-Romanya stratejik ortaklığının her alanda ilerlemesinden memnuniyet duyulduğunu ve ticari-ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesinin hedeflendiğini vurgulaması bekleniyor. Bağlantısallığın artırılmasına önem verilecek; Türkiye-Bulgaristan-Romanya hattı ile Üç Deniz Girişimi üzerinden ulaştırma ve enerji koridorları güçlendirilecek.

Fidan'ın Romanya'daki Türk vatandaşları ve Tatar Türkü soydaşların beşeri bağlara katkısını dile getirmesi öngörülüyor. Balkanlar ve Karadeniz'de bölgesel sahiplenme anlayışının önemi vurgulanacak; Türkiye'nin Balkan istikrarına önceliği, askeri-savunma sanayisi işbirliğinin NATO'ya katkısı ele alınacak.

Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu'nun başarı örneği olduğu belirtilecek. Türkiye-AB ilişkileri, Avrupa güvenlik mimarisi ve SAFE mekanizmasına katılımın kritikliği aktarılacak. Romanya'nın AB üyeliği desteğinden memnuniyet ifade edilecek; Gümrük Birliği güncellemesi ve Vize Serbestisi beklentileri paylaşılacak.Rusya-Ukrayna Savaşı'nda adil barış vurgusu yapılacak; Gazze'de ateşkesin korunması için uluslararası baskı çağrısı yenilenecek.Fidan, Romanya'yı en son 31 Ocak 2024'te ziyaret etmişti.

İKİLİ İLİŞKİLER

Romanya, Türkiye'nin mücavir bölgesinde en üst düzey ilişkilerin olduğu ülke; güven, müttefiklik ve stratejik ortaklık hakim. 2011'de stratejik ortaklık ilan edildi, 2013'te Eylem Planı imzalandı. 2024'te YDSK mekanizması kuruldu, ilk toplantı yapıldı.Türkiye Romanya'nın AB dışı en büyük ticaret ortağı; Romanya Türkiye'nin Güneydoğu Avrupa'daki lider ticaret partneri. 2024 hacmi 12 milyar dolar; Türk yatırımları 8 milyar dolar.Karadeniz güvenliği savaş sonrası stratejikleşti.

2024'te MCM Black Sea grubu kuruldu. Türk Hava Kuvvetleri 2023-2024'te NATO misyonunda Romanya'da görev yaptı. Romanya Türkiye'den hafif korvet tedarik planlıyor.İki ülke, Türkiye-Romanya-Polonya Üçlüsü, Güneydoğu Avrupa İşbirliği ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği gibi platformlarda bölgesel güvenlik için çalışıyor.