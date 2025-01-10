Romanya ekonomik büyüme istikrarını korudu

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Romanya ekonomik büyüme istikrarını korudu

Romanya ekonomisi, 2024’ün üçüncü çeyreğinde yıllık %1,2 büyüme kaydederek büyüme hızını artırdı. Bu sonuç, ekonomide üst üste 14. çeyreklik büyümeyi ve 2023’ün son çeyreğinden bu yana en yüksek büyüme oranını işaret ediyor.

Romanya ekonomisi, 2024’ün üçüncü çeyreğinde yıllık bazda %1,2 büyüyerek, önceki çeyreklerde görülen artış trendini sürdürdü. Bu oran, Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün açıkladığı ikinci tahmin olan %1,1’i geride bırakarak dikkat çekti. Ayrıca, 2023’ün son çeyreğinden bu yana kaydedilen en yüksek büyüme oranı olmasıyla öne çıktı.

2024’ün ikinci çeyreğinde yıllık bazda %0,9 büyüyen Romanya ekonomisi, bu çeyrekte büyüme hızını artırmayı başardı. Bununla birlikte, mevsimsellikten arındırılmış veriler, 2024’ün üçüncü çeyreğinde çeyrek bazda büyümenin gerçekleşmediğini gösterdi. Bir önceki çeyrekte ise ekonomi %0,1 oranında büyümüştü.

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14 ÇEYREK BOYUNCA SÜREN İSTİKRAR

Romanya, 14 çeyrektir kesintisiz bir büyüme trendi sergileyerek istikrarlı bir ekonomik performans ortaya koyuyor. Bu süre zarfında, özellikle pandemi sonrası toparlanma sürecinde alınan yapısal reformlar ve kamu yatırımları, büyümeye önemli katkı sağladı. Ancak, üçüncü çeyrekteki çeyrek bazlı durağanlık, büyümenin sürdürülebilirliği konusundaki soruları gündeme getiriyor.

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SEKTÖREL DAĞILIM VE GELECEK BEKLENTİLERİ

Uzmanlar, büyümenin büyük ölçüde hizmet sektörü ve ihracata dayandığını, ancak sanayi üretimindeki yavaşlamanın ekonomik performansı sınırlandırabileceğini belirtiyor. Özellikle Avrupa Birliği’ndeki ekonomik belirsizlikler, Romanya’nın dış talebini etkileyebilir. Öte yandan, hükümetin altyapı yatırımlarını artırma planları, ekonomiyi destekleyecek bir başka önemli unsur olarak görülüyor.

Romanya Merkez Bankası ve bağımsız ekonomistler, yıl sonu büyüme tahminlerini %1,5 ile %2 arasında tutarken, 2025’te toparlanmanın hızlanabileceğini öngörüyor.

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