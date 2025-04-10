Romanya ekonomisinde durgunluk sinyali

Romanya İstatistik Enstitüsü, 2024 yılı dördüncü çeyreğine ilişkin gayrisafi yurtiçi hasıla verilerini revize etti. İlk açıklanan yüzde 0,7’lik büyüme oranı aşağı yönlü revize edilerek yüzde 0,5’e çekildi. Bu oran, yılın ilk çeyreğinden bu yana kaydedilen en düşük yıllık büyüme olarak kayda geçti.

Ekonomideki bu yavaşlamanın başlıca nedenleri arasında sabit yatırımlardaki yüzde 17,9 oranındaki sert düşüş ve dış talebin büyümeye olumsuz katkısı yer aldı. İhracat yüzde 3 oranında azalırken, ithalat yüzde 5,3 oranında arttı. Bu durum net dış talebin büyümeyi aşağı çekmesine neden oldu.

Danimarka’da enflasyon oranları açıkland

HANEHALKI TÜKETİMİ VE KAMU HARCAMALARI AYAKTA TUTTU

Yatırımlardaki ciddi gerilemeye rağmen iç talep ekonomiyi bir nebze de olsa destekledi. Hanehalkı tüketimi dördüncü çeyrekte yüzde 6,7 oranında artarken, kamu harcamaları yüzde 4,3 oranında yükseldi. Bu iki kalem, Romanya ekonomisinde tam anlamıyla bir resesyon yaşanmasının önüne geçti.

Mevsimsellikten arındırılmış verilere göre ise 2024 yılının son çeyreğinde ekonomi yüzde 0,6 oranında büyüdü. Bu oran, üçüncü çeyrekte kaydedilen yüzde 0,1’lik daralmadan toparlanmaya işaret etti.

Suudi Arabistan sanayi üretiminde düşüş

2024 GENELİNDE BÜYÜMEDE SERT YAVAŞLAMA

Yıllık bazda değerlendirildiğinde, 2024 yılı boyunca Romanya ekonomisi sadece yüzde 0,8 oranında büyüyebildi. Bu oran, 2023 yılında kaydedilen yüzde 2,4’lük büyümenin oldukça altında kaldı. Bu da Romanya’nın ekonomik büyümesinde ciddi bir ivme kaybı yaşandığını gösteriyor.

Avrupa genelinde ekonomik durgunluk sinyalleri giderek artarken, Romanya da bu zayıf tabloya ayak uyduran ülkelerden biri haline geldi. Enflasyon, faiz oranları, dış ticaret dengesi ve küresel ekonomik belirsizlikler ülkedeki ekonomik faaliyetleri baskılamaya devam ediyor.

ABD'nin yeni vergileri Nijerya ekonomisinde endişe yarattı

RİSKLER DEVAM EDİYOR

Romanya’nın ekonomik görünümünde yatırımcı güveninin azalması, altyapı yatırımlarının ertelenmesi ve dış ticaretteki rekabet kaybı önemli risk faktörleri olarak öne çıkıyor. Özellikle Avrupa Birliği fonlarının kullanımındaki yavaşlık ve bürokratik süreçler, yatırımları sekteye uğratıyor.

Ayrıca global tedarik zincirindeki aksaklıklar, enerji fiyatlarındaki oynaklık ve bölgesel jeopolitik gerilimler de Romanya’nın ekonomik büyüme potansiyelini tehdit ediyor. Uzmanlar, Romanya’nın sürdürülebilir büyüme için iç tüketimi ve kamu harcamalarını daha dengeli yönetmesi gerektiğini belirtiyor.

Trump'tan Temu ve Shein’e ağır darbe

BÜTÇE AÇIĞI VE ENFLASYON BASKISI GÖZ ARDI EDİLMEMELİ

2024 yılında büyümenin sınırlı kalması, kamu maliyesinde de baskı yaratıyor. Düşük büyüme, vergi gelirlerinin artmasını zorlaştırırken, yükselen kamu harcamaları bütçe açığını büyütebilir. Enflasyonist baskılar ve döviz kuru dalgalanmaları da Romanya Merkez Bankası’nın para politikası üzerindeki manevra alanını daraltıyor.

AB'den Türkistan’a tarihi yatırım hamlesi

2025 İÇİN BÜYÜME BEKLENTİLERİ TEMKİNLİ

Uluslararası kuruluşlar, 2025 yılı için Romanya’nın büyüme hızında sınırlı bir toparlanma yaşanabileceğini öngörüyor. Ancak bu toparlanma, yatırım ikliminin iyileşmesi, dış ticaret dengesinin yeniden sağlanması ve kamu maliyesinin disipline edilmesine bağlı olacak.

Eğer yapısal reformlar hız kazanmazsa ve dış ekonomik koşullar zorlu kalmaya devam ederse, Romanya’nın gelecek yıl da potansiyelinin altında büyüme göstermesi kaçınılmaz olabilir.