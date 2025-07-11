Romanya Enerji Bakanı maaşınının yüzde 20’sini devlete bağışladı

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Romanya Enerji Bakanı maaşınının yüzde 20’sini devlete bağışladı

Romanya Enerji Bakanı Bogdan Ivan, maaşının yüzde 20’sini devlete bağışladıktan sonra kamu yöneticilerine aynı fedakârlığı yapmaları için çağrıda bulundu.

Romanya Enerji Bakanı Bogdan Ivan, maaşının yüzde 20’sine denk gelen 2.550 Rumen leyi tutarındaki miktarı devlet hazinesine aktardığını duyurdu. “Maaşımı dün aldım, yüzde 20’sini hesaplayıp bakanlığın hazine hesabına yatırdım” diyen Ivan, bu adımın örnek oluşturmasını istedi. Antena 3 CNN’e konuşan bakan, Enerji Bakanlığı’na bağlı tüm şirket yöneticilerinden ve denetim kurulu üyelerinden aynı katkıyı beklediğini açıkladı.

Bu girişimin, Romanya bütçesinin kronik açıklarıyla baş etmek için atılan adımlardan biri olduğunu belirten Ivan, “Bu hareket tek başına çözüm değil ama sorumluluk bilinci yaratır” ifadelerini kullandı. Başbakan Ilie Bolojan’a önceden bilgi verdiğini ve onun da bu kararı desteklediğini belirten Ivan, “Kendi alanımda böyle bir adımı atmam için tam yetkim olduğunu söyledi” dedi.

Öte yandan Başbakan Bolojan, benzer bir fedakârlık yapmasının beklenip beklenmediği sorusuna, “Genelde popülist adımlar atmam” yanıtını verdi.

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