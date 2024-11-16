Romanya - Kosova maçıyla ilgili UEFA soruşturma başlattı

Romanya ile Kosova arasında 15 Kasım’da oynanan UEFA Uluslar Ligi maçı, tribünlerdeki "Kosova Sırbistan’dır" tezahüratlarının ardından çıkan olaylar nedeniyle tamamlanamadı. Maç sırasında Ianis Hagi’nin kullanacağı serbest vuruş öncesi Kosovalı futbolcular, protesto amacıyla sahayı terk etti. Bu olaylar, maçı izleyenlerde şok etkisi yarattı.

Kosova Oyuncuları Sahayı Terk Etti

Bükreş’te oynanan maçta skor 0-0 devam ederken tribünlerden yükselen siyasi tezahüratlar, saha içindeki tansiyonu artırdı. Özellikle Kosovalı oyuncular bu duruma tepki gösterdi. Saha içinde yaşanan tartışmaların ardından Kosova milli takımı oyuncuları soyunma odasına gitti ve bir daha sahaya dönmeyi reddetti. Bu gelişme, yaklaşık bir saat süren belirsizliğe neden oldu. UEFA kurallarına göre, maçı tamamlamayı reddeden tarafın nasıl bir yaptırımla karşılaşacağı merak konusu.

UEFA Soruşturma Başlattı

UEFA, olaylarla ilgili Romanya ve Kosova Futbol Federasyonları hakkında disiplin soruşturması başlattığını duyurdu. UEFA’dan yapılan açıklamada, olayların detaylı bir şekilde inceleneceği ve kararın ilerleyen günlerde açıklanacağı belirtildi. Benzer bir olay, geçen yıl oynanan Euro 2024 eleme maçında da yaşanmış, ancak o karşılaşma devam etmişti.

Ronaldo Dinlendirilecek

Öte yandan Portekiz Milli Takımı’nda Cristiano Ronaldo’nun, Hırvatistan karşısındaki son Uluslar Ligi maçında dinlendirileceği açıklandı. Yerine, eski Rangers oyuncusu Fabio Silva’nın forma giymesi planlanıyor. Teknik direktör Roberto Martinez, Bruno Fernandes, Bernardo Silva ve Pedro Neto gibi kilit isimlerin de dinlendirileceğini ifade etti.

Kosova-Romanya maçındaki olayların nasıl sonuçlanacağı ve UEFA'nın vereceği kararlar futbol dünyasında merakla bekleniyor.