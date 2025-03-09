Romanya Merkez Seçim Kurulu'ndan kritik toplantı: Georgescu'nun adaylığı bugün netleşecek

Georgescu'nin adaylığı, 1.200 itirazla karşılaşırken, Dan'ın adaylığına 300 itiraz yapıldı. Anayasa Mahkemesi, Georgescu'nin adaylığına karşı yapılan iki itirazı da reddetti. BEC'nin kararının ardından, 24 saat içinde resmi itirazlar yapılabilir ve Anayasa Mahkemesi bu itirazları 48 saat içinde karara bağlayacak.

NATO'nun doğu kanadı diken üstünde: Gözler Romanya seçimlerinde

Georgescu, aşırı sağcı ve Rusya yanlısı görüşleriyle tanınıyor. Geçmişte Birleşmiş Milletler'de özel raportör olarak görev yaptı ve 2024 seçimlerinde bağımsız aday olarak %22,9 oy aldı. Ancak, Rusya'nın seçimlere müdahalesi ve sosyal medya platformlarında yürütülen kampanyalar nedeniyle seçimler iptal edildi.

Trump yönetimi Romanya seçimlerine de el attı

Georgescu, şu anda anayasal düzeni bozma, faşist örgüt üyeliği ve yanlış finansman beyanları gibi suçlamalarla soruşturma altında bulunuyor. Kendisi bu suçlamaları reddediyor. Mahkeme, Georgescu'nin yurt dışına çıkış yasağı, silah bulundurma yasağı ve çevrimiçi nefret söylemi yasağı gibi önleyici tedbirleri onayladı.

Romanya şokta: Seçim sonuçlarına uluslararası yargıya taşınıyor

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Elon Musk gibi isimler, Georgescu'ya destek vererek, seçimlerin iptalini eleştirdi. Ancak, Almanya, Fransa ve Hollanda'nın Bükreş büyükelçileri, Romanya'nın yargı bağımsızlığını desteklediklerini belirtti.

Romanya'da seçim krizi büyüyor

Romanya'da başkanlık seçimleri, 4 Mayıs'ta yeniden yapılacak ve olası ikinci tur 18 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Georgescu'nun adaylığının kabul edilip edilmeyeceği ve seçim sürecinin nasıl ilerleyeceği, ülkenin siyasi geleceği açısından büyük önem taşıyor.