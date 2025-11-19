Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Stefan Alexandru Tinca'nın ev sahipliğinde Ankara'daki bir otelde düzenlenen resepsiyona, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da görev yapan diplomatik misyon temsilcileri, askeri yetkililer ve çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyon, Türkiye ile Romanya'nın milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Tinca, burada yaptığı konuşmada, günün anlamına ve Romanya halkı için önemine dikkati çekti.

Romanya ve Türkiye'nin NATO’nun Doğu kanadında kilit müttefikler olduğunu vurgulayan Tinca, 2 ülkenin Karadeniz bölgesinde "ortak bir güvenlik vizyonuna" sahip olduğunu söyledi.

Tinca, 2 ülke silahlı kuvvetlerinin, çok uluslu tatbikatlarda, deniz güvenliği görevlerinde ve krizlere müdahale girişimlerinde yakın işbirliği içinde çalıştığını kaydetti.

Büyükelçi Tinca, "Siyasi düzeyde Romanya ve Türkiye arasında açık, samimi ve yapıcı bir diyalog bulunmaktadır. Üst düzey ziyaretler ve düzenli istişareler, ilişkilerimizin stratejik niteliğini ve karşılıklı güveni yansıtmaktadır." diyerek, Rumen ve Türk şirketlerinin enerji, inşaat, savunma, otomotiv, tekstil, tarım ve bilişim teknolojileri gibi sektörlerde birbirlerinin pazarlarına giderek daha fazla yatırım yaptığını dile getirdi.

"Türkiye’nin bölgemizde kıtalar arası köprü konumuyla üstlendiği önemli rolü, güvenlik, enerji, göç ve insani alanlarda küresel zorlukların ele alınmasındaki katkılarını yüksek takdirle karşılıyoruz." ifadesini kullanan Tinca, Romanya'nın hem Avrupa Birliği hem de NATO üyesi olarak, Karadeniz ve Güneydoğu Avrupa’da Türkiye ile ortaklığın derinleştirilmesine kararlılıkla devam ettiğinin altını çizdi.

Tinca, 2 ülke arasındaki ekonomik bağların da geliştiğini belirterek, 2028'e kadar 20 milyar dolar ticaret hacminin hedeflendiği bilgisini paylaştı.

"TÜRKİYE YUVAM"

Türkiye'deki görev süresinin sona erdiğini aktaran Tinca, bu serüveni anlamlı deneyimler, güçlü ortaklıklar ve unutulmaz anılarla dolu bir dönem olarak nitelendirdi.

Romanyalı Büyükelçi, Türkiye'nin kalbinde özel bir yere sahip olduğuna dikkati çekerek, Türkiye'nin kendisi için "yuva olduğunu" sözlerine ekledi.