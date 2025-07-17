Romanya ordusundan kritik askerlik hamlesi

Romanya Savunma Bakanı Ionut Mosteanu, 16 Temmuz 2025 tarihinde yaptığı açıklamalarla ülke savunmasında yeni bir dönemin kapılarını araladı. Bakan Mosteanu, Ulusal Savunma Yasası ve Halkın Savunmaya Hazırlanması Yasası'nda önemli değişiklikler yapılacağını duyurdu. Bu değişikliklerin en başında ise dört aylık gönüllü askeri hizmet uygulamasının gelmesi bekleniyor. Proje, bakanlıklar arası onay sürecinde son aşamaya gelirken, bu yenilikçi adımın Romanya ordusuna taze bir nefes getirmesi hedefleniyor.

NEDEN GÖNÜLLÜ ASKERLİK? BAKAN MOȘTEANU AÇIKLADI

Bakan Mosteanu'nun vurguladığı temel nedenlerden biri, mevcut askeri rezervlerin yaşlanmış olması. Televizyon canlı yayınında konuşan Bakan, "Tüm Avrupa ülkeleri son yıllarda nüfuslarını savunmaya hazırlama politikalarını değiştirdi. Biz de üçüncü kez bakanlıklar arası onay sürecinde olan iki önemli projeye sahibiz" dedi. Bu projelerden biri, gençlerin orduya yaklaşmasını sağlayacak gönüllü askerlik sistemi. Moșteanu, "Dört aylık eğitim seansları olacak ve ardından Romanya Ordusu için yeni bir rezerv gücü oluşacak. Çünkü mevcut rezervistlerimiz yaşlandı ve biz teçhizatlanmaya, hazırlanmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"TUŞA BASACAK KİMSE KALMAZSA..."

Romanya Savunma Bakanı, gençlerin orduya katılımının önemini çarpıcı bir metaforla dile getirdi. Mosteanu, "Kalıcı ordumuz çok iyi eğitimli, çok iyi insanlardan oluşuyor ve sisteme giren çok sayıda genç var, bu beni çok mutlu ediyor. Ancak bu tabanı genişletmeye ihtiyacımız var. On ila on beş yıl sonra ne olacağını da düşünmeliyiz. Çünkü sadece biz değil, tüm NATO ülkeleri teçhizatlanıp donanım alsak da, tuşa basacak kimse kalmazsa neye yarar?" sözleriyle gençlerin savunma sistemine entegrasyonunun stratejik önemine dikkat çekti. Bakan, gönüllülük esasına dayalı bu programla gençlerin orduya daha fazla ilgi göstermesini ve sistemde kalıcı olarak görev almak isteyenlerin de memnuniyetle karşılanacağını ifade etti.

AVRUPA'NIN SAVUNMA PUSULASI: DEĞİŞEN DENGELER

Romanya'nın bu adımı, son bir yıldır Avrupa genelinde gözlemlenen geniş kapsamlı savunma dönüşümlerinin bir yansıması. Özellikle Doğu Avrupa'da, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yarattığı jeopolitik gerilimler, birçok ülkeyi savunma kapasitelerini gözden geçirmeye ve güçlendirmeye itti. Baltık ülkelerinden Polonya'ya kadar pek çok ülke, askeri harcamalarını artırmanın yanı sıra, zorunlu askerlik hizmetini yeniden gündeme getirme veya gönüllü katılım programlarını teşvik etme yönünde adımlar attı. Bu durum, Avrupa'nın genelinde genç nesilleri savunma bilinciyle yetiştirme ve olası tehditlere karşı daha dirençli bir askeri yapı oluşturma arayışının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Romanya'nın dört aylık gönüllü askerlik programı da bu geniş resmin önemli bir parçası olarak ön plana çıkıyor.