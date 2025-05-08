Romanya perakende satışlarda aylık düşüş

Romanya'da perakende satışlar Mart 2025 itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 oranında arttı. Ancak bu artış, Şubat ayında revize edilerek yüzde 4,7'ye çıkarılan büyüme oranına kıyasla belirgin bir yavaşlama gösterdi. Aylık bazda ise perakende satışlar yüzde 0,3 oranında geriledi. Bu durum, Şubat ayındaki yüzde 0,4’lük artışın ardından dikkat çekici bir gerilemeye işaret etti.

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GIDA VE OTOMOTİV SATIŞLARINDA ZAYIFLAMA

Gıda, içecek ve tütün ürünleri satışlarındaki yıllık artış Mart ayında yüzde 0,6 olarak kaydedildi. Bu oran, Şubat ayındaki yüzde 0,7'lik artışa kıyasla daha düşük seviyede gerçekleşti. Daha çarpıcı bir değişim ise otomotiv yakıtı satışlarında yaşandı. Şubat ayında yüzde 1,6 artan otomotiv yakıtı satışları, Mart ayında yüzde 2,3 düşüş gösterdi. Bu gelişme, tüketicilerin yakıt harcamalarında önemli bir daralma yaşandığını ortaya koydu.

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GIDA DIŞINDAKİ ÜRÜNLERDE ARTIŞ HIZLANDI

Tüm bu düşüşlere rağmen, gıda dışı ürünlerdeki satışlar Mart ayında hız kazandı. Şubat ayında yüzde 7,6 oranında artan bu kategorideki satışlar, Mart ayında yüzde 8,4’lük artışla ivmesini korudu. Özellikle tekstil, elektronik ve kişisel bakım ürünleri gibi kategorilerdeki talebin arttığı gözlemlendi. Bu artış, tüketici eğilimlerinin temel ihtiyaçlardan çok daha geniş yelpazeye yayıldığını ortaya koydu.

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GERİLEME SORU İŞARETİ YARATTI

Şubat ayında yüzde 0,4 oranında artan aylık satışlar, Mart ayında yüzde 0,3 oranında düştü. Aylık bazdaki bu daralma, ekonomik aktivitenin kısa vadede ivme kaybettiğine işaret ediyor. Uzmanlar, özellikle enerji fiyatları, enflasyon baskısı ve tüketici güvenindeki dalgalanmaların bu düşüşte etkili olabileceğini belirtiyor.

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TÜKETİCİ GÜVENİ YAKINDAN İZLENİYOR

Romanya ekonomisi, tüketici harcamalarının genel büyüme üzerindeki etkisi nedeniyle perakende verilerini dikkatle izliyor. Tüketici güven endeksindeki oynaklıklar, perakende sektöründe dalgalanmaların ana nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor. Mart ayında gözlemlenen yavaşlama, yaz aylarında beklenen turizm sezonuna dair beklentileri de etkileyebilir.

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ORTA VE UZUN VADEDE NE BEKLENİYOR?

Ekonomistler, faiz politikalarının, enflasyon seyrinin ve Avrupa’daki genel ekonomik ortamın Romanya perakende sektörü üzerindeki etkilerini yakından takip ediyor. Ayrıca Euro bölgesindeki gelişmeler ve döviz kuru dalgalanmaları da Romanya’daki tüketici fiyatlarını ve satın alma gücünü doğrudan etkileyebilir. Uzmanlara göre, büyümenin sürdürülebilirliği için gıda ve otomotiv dışındaki kategorilerdeki ivmenin korunması kritik öneme sahip.