Romanya Rus savaş uçaklarını emekli etti

Romanya Sovyetler Birliği döneminde kalma MİG-21 uçaklarını emekliye ayırdı. Romanya'da 400 adet MİG-21 bulunuyordu.

Romanya Rus savaş uçaklarını emekli etti

Romanya Sovyetler Birliği döneminde kalma uçakları devre dışı bıraktı emekli etti. Romanya Hava Kuvvetleri MİG-21’lerle son uçuşunu gerçekleştirdi.i. Dün gerçekleştirilen resmi törenle MİG-21’ler Romanya Hava Kuvvetleri tarafından bir gösteri uçuşu yaparak filoya veda etti. Sovyet döneminde Romanya’da toplam 400 adet MİG-21 model savaş jeti bulunuyordu. Romanya şu an Portekiz Hava Kuvvetleri’nden satın aldığın 17 adet F-16 model uçakları kullanıyor ve kasım ayında Norveç’ten 32 adet daha F-16 alacak.

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