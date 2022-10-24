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Romanya Savunma Bakanı istifa etti

Romanya Savunma Bakanı Dincu Cumhurbaşkanı Iohannis ile işbirliğini imkansız bulduğunu söyleyerek istifa etti.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 18:44
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Romanya Savunma Bakanı istifa etti

Romanya Savunma Bakanı istifa etti
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Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu, istifa ettiğini bildirdi.

Dincu yaptığı açıklamada, istifa mektubunu bu sabah Başbakanı Nicolae Ciuca'ya sunduğunu belirtti.

İstifa mektubunu da yayınlayan Dincu, Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile işbirliğinin imkansız olduğunu savundu.

Dincu mektubunda; “Başkomutan ve Romanya Cumhurbaşkanı ile işbirliği yapmanın imkansızlığı yüzünden bu istifa kararımı haklı buluyorum. Karar alma mekanizmasına hiçbir şekilde zarar vermemek için bu görevden çekilmeyi gerekli görüyorum” ifadelerine yer verdi.

Başbakan Ciuca, geçici olarak Hükümet Sözcüsü Dan Carbunaru'nun Savunma Bakanlığı görevini üstleneceğini bildirdi. 

Dincu "Ukrayna'nın tek seçeneğinin Rusya ile masaya oturarak savaşı sonlandırması olduğu" şeklinde bir açıklama yapmış, bu açıklamasının ardından istifa baskısıyla karşılaşmıştı.

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