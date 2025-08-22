Romanya Savunma Bakanlığı yedek askere sevk emri gönderdi

Romanya Savunma Bakanlığı, Bükreş ve çevresindeki İlfof bölgesinde yaşayan yedek askerlere “sevk emirleri” gönderdi. Yetkililer, bu uygulamanın kişisel bilgilerin güncellenmesi ve ekim ayında yapılması planlanan seferberlik tatbikatıyla bağlantılı olduğunu açıkladı.

Savunma Bakanlığı Enformasyon ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Albay Cristian Popovici, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu emirler, bakanlığın operasyonel rezervinde yer alan vatandaşlara gönderilmektedir. Amaç, kişisel bilgilerin güncellenmesi ve rezervin işlevselliğinin kontrol edilmesidir” dedi.

KİMLER SEVK EMRİ ALDI?

Bakanlık yetkililerine göre sevk emirleri, 2007’ye kadar zorunlu askerlik yapanlar, emekli askerler, polisler ve savunma sistemine bağlı diğer kurumlardan ayrılmış olanlara yöneltildi. Bu kişiler hâlen “operasyonel rezerve katılabilecek yaş grubunda” kabul ediliyor. Ayrıca sadece zorunlu askerlik yapmış kişiler değil, görevinden ayrılmış profesyonel askerler de sevk emrine tabi tutulabiliyor.

UYGULAMANIN AMACI

Popovici, sevk emirlerinin olağan bir prosedür olduğunu belirterek, “Vatandaş kimliğini değiştirmiş olabilir, sağlık durumu değişmiş olabilir ya da artık uygun durumda olmayabilir. Bu nedenle düzenli aralıklarla bilgiler güncellenmektedir” ifadelerini kullandı.

Bir kişinin yaşamı boyunca en fazla üç kez böyle bir sevk emri alabileceğini söyleyen Popovici, uygulamanın herhangi bir kriz ya da özel durumla ilgili olmadığını özellikle vurguladı.

TATBİKAT EKİMDE YAPILACAK

Savunma Bakanlığı, 12–20 Ekim 2025 tarihleri arasında ulusal düzeyde bir seferberlik ve rezerv değerlendirme tatbikatı planlandığını duyurdu. Sevk emri alan yedek askerler, bağlı bulundukları askeri birimlerde en fazla sekiz saatlik bir programa katılacak. Bu süre içinde birlik komutanlarıyla tanışacak, mevcut görev alanlarını görecek ve bazı temel faaliyetlere iştirak edecek.

Tatbikat sürecinde yedek askerlere ayrıca sıcak yemek ikram edilecek.

YASAL GÜVENCE VERİLDİ

Bakanlık, sevk emri alan kişilerin iş yerlerindeki durumunu da açıkladı. Mevzuata göre, işverenler yedek askerlerin bu katılım süresince ücretli izinli sayılmalarını sağlamak zorunda. Bu durum, bağlı bulunulan askeri merkezlerden alınan resmi belgelerle güvence altına alınacak.

OLAĞAN BİR UYGULAMA

Albay Popovici, söz konusu sevk emirlerinin Romanya ordusunun düzenli işleyişinin parçası olduğunu belirterek, “Belirli aralıklarla yapılan bu uygulama, ordunun hazır olma durumunu test etmek için önemlidir. Hiçbir olağanüstü durum söz konusu değildir” dedi.

Bu açıklamalarla birlikte, Bükreş ve İlfof’taki binlerce yedek asker önümüzdeki haftalarda askerî birimlerle yeniden temas kurmaya hazırlanıyor.