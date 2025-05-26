Romanya Senatosu'nda isyan bayrağı açıldı: İstifalar peş peşe gedi

POT partisinde yaşanan peş peşe istifalar, Senato’daki grubun otomatik olarak dağılmasına neden oldu. Parti lideri Anamaria Gavrila ciddi baskı altında.

Partinin lideri Anamaria Gavrila’nın yönetimindeki POT, iki önemli senatörün istifasıyla parlamentodaki varlığını yitirdi. İlk istifa eden isim Liviu Fodoca oldu. Fodoca, Senato kürsüsünden yaptığı açıklamada, partinin başka bir siyasi yapıya bağımlı hale geldiğini belirtti. Kendi ifadeleriyle "Bu proje artık halk için değil, belirli çıkar grupları için çalışıyor" diyerek, bağımsız senatör olarak yoluna devam edeceğini duyurdu.

"DEĞİŞİM İÇİN GİRDİK, OTORİTERLİĞE DÖNÜŞTÜ"

İstifa eden ikinci isim ise Senatör Stefan Bortun oldu. Tulcea bölgesinden seçilen Bortun, partisinin kuruluş ilkelerinden uzaklaştığını ve "inşa etmek yerine yıkmayı tercih eden" bir anlayışa teslim olduğunu vurguladı. Kendisine güvenen seçmenlere sadık kalacağını belirten Borțun, POT içindeki öneri ve projelerinin engellendiğini ifade etti. "Romanya’nın çıkarlarını önceleyen demokratik bir yapı umuduyla katıldım. Ancak bu ideal yolda kayboldu" dedi.

POT GRUBU ARTIK YOK

İki senatörün ayrılığı, POT’un Senato’daki grup varlığını da sonlandırdı. PSD'li Senatör Liviu-Lucian Mazilu, oturumda yaptığı açıklamada, POT’un artık yeterli sayıya sahip olmadığını ve grup statüsünün sona erdiğini duyurdu. "Kalan üyeler bağımsız senatör olarak görev yapacaklar" dedi.

PARTİ LİDERİ ÜZERİNDEKİ BASKI ARTIYOR

Parti lideri Anamaria Gavrila’ya yönelik eleştiriler giderek yoğunlaşıyor. Fodoca’nın "ailevi bağlara dayalı merkeziyetçi yönetim" suçlaması, POT’un iç işleyişine dair ciddi soru işaretleri yaratırken, Borțun’un "yıkıcı liderlik" ithamı ise kamuoyunda geniş yankı buldu. Bu gelişmeler, POT’un siyasi geleceğini ciddi biçimde tehlikeye atıyor.