Romanya üretici fiyatlarında dikkat çeken artış

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Romanya üretici fiyatlarında dikkat çeken artış

Romanya'da üretici fiyatları şubat ayında yıllık bazda yüzde 4,03 arttı ve son altı aydaki ilk yükselişini kaydetti. Bu artış, özellikle su temini, atık yönetimi ve enerji sektörlerindeki fiyat yükselişleriyle desteklendi.

Romanya’da üretici fiyatları şubat ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,03 artarak önemli bir sıçrama kaydetti. Ocak ayında revize edilen verilere göre yüzde 0,34 düşüş yaşanmıştı. Böylece ülkede üretici enflasyonu altı aylık düşüş trendini sona erdirerek yükselişe geçti. Bu artış, Mayıs 2023'ten bu yana en hızlı fiyat yükselişi olarak kaydedildi.

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Sektör Bazında Enflasyon Artışı
Özellikle su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetlerindeki fiyat artışı yüzde 9,99 olarak hesaplandı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme alanındaki fiyat artışı ise yüzde 8,46 seviyesinde gerçekleşti. İmalat sektöründe de fiyatlar yüzde 2,37 arttı. Madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe ise fiyatlar neredeyse sabit kalarak yüzde -0,01 değişim gösterdi.

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Aylık Artış da Dikkat Çekti
Üretici fiyatları aylık bazda da yükseliş gösterdi. Ocak ayına kıyasla yüzde 3,56 oranında bir artış kaydedildi. Bu yükseliş, enflasyon baskılarının sürdüğüne işaret ederken, özellikle enerji ve sanayi sektöründeki maliyetlerin arttığını ortaya koydu.

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