Romanya zirveyi kaptı. Slovakya'yı ateşe attı. EURO 2024'te garip son

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takımımız'ın bulunduğu F Grubu dışındaki tüm gruplarda üçüncü maçlar tamamlandı.

E Grubu mücadelesinde Romanya ile Slovakya karşı karşıya geldi. Frankfurt Arena'da oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Slovakya 24. dakikada Ondrej Duda'nın golüyle öne geçti. Romanya 37. dakikada Razvan Marin'in penaltı golüyle cevap verdi.

Karşılaşma ilk yarıda atılan bu gollerle 1-1 sona erdi.

E Grubu'ndaki son maçların bitiminde ilginç bir tablo oluştu.

Tüm takımlar 4'er puanda yer alırken Romanya attığı gol sayısı fazla olduğu için liderlik koltuğuna oturdu. Romanya ikinci, Slovakya da üçüncü oldu.

Romanya, C veya D Grubu'nu 3. sırada bitiren takımla eşleşecek.

Belçika; Fransa ile Son 16 Turu oynayacak.

Slovakya'nın rakibi ise İngiltere ya da İspanya olacak.