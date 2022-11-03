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Romanya'da deprem

Kandilli Rasathanesi'nde yer alan son dakika bilgisine göre Romanya'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 08:36
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Romanya'da deprem

Romanya'da deprem
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı bilgilere göre Romanya'da bugün saat 07.50'de 5,1 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem ülkede paniğe neden oldu. Depremin derinliği 158.4 km olarak belirtildi.

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