﻿Romanya'da deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı bilgilere göre Romanya'da bugün saat 07.50'de 5,1 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem ülkede paniğe neden oldu. Depremin derinliği 158.4 km olarak belirtildi.