﻿Romanya'da deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı bilgilere göre Romanya'da bugün saat 07.50'de 5,1 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem ülkede paniğe neden oldu. Depremin derinliği 158.4 km olarak belirtildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı bilgilere göre Romanya'da bugün saat 07.50'de 5,1 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem ülkede paniğe neden oldu. Depremin derinliği 158.4 km olarak belirtildi.
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