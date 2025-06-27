Romanya'da ekonomi fırtına öncesi ilk açıklama

Romanya, son yılların en büyük bütçe açıklarıyla karşı karşıya kalırken, Başbakan Ilie Bolojan hükümetin ekonomik toparlanma için sert önlemler alacağını belirtti. Cuma günü Victoria Sarayı'nda yapılan hükümet toplantısının ardından konuşan Bolojan, "Romanya zor bir durumda ve bu önlemlerin alınması kaçınılmazdı," dedi. Açıklanacak paket, harcamaların kısılması ve gelirlerin artırılmasına odaklanacak.

VERGİ SİSTEMİNDE KAPSAMLI DEĞİŞİKLİKLER YOLDA

Hükümetin planları arasında, katma değer vergisinin (KDV) yeniden düzenlenmesi önemli bir yer tutuyor. Mevcut üç KDV oranının ikiye düşürüleceği ve bu değişikliğin detaylarının önümüzdeki hafta kamuoyuyla paylaşılacağı açıklandı. Ayrıca, alkol ve akaryakıt üzerindeki özel tüketim vergilerinin artırılması ve bankalar ile kumarhaneler gibi sektörlerde sermayeye ek vergilendirme getirilmesi de gündemde. Bolojan, "Bu tedbirlerin alkış toplamasını beklemiyoruz ancak ülke olarak bu zorlu süreçten geçmek zorundayız," ifadelerini kullandı.

Romanya 1 euroya 18 adet F16 aldı

SOSYAL GÜVENLİK VE EMEKLİLİK SİSTEMİNDE REFORM SİNYALLERİ

Ulusal Sağlık Sigortası Kurumu'nun kronik yetersiz finansmanı da hükümetin öncelikli konularından biri. Başbakan Bolojan, kurumun finansman sorununu çözmek için katkı payı ödeyenlerin tabanını genişletmeyi hedeflediklerini belirtti. Bolojan, "Şu anda sadece altı milyondan biraz fazla katkı payı ödeyenimiz var ama on altı milyondan fazla yararlanıcımız bulunuyor. Çok sayıda istisna ve muafiyet var," diyerek sistemdeki dengesizliğe dikkat çekti. Bu kapsamda, yüksek emekli maaşlarından sağlık katkı payı alınması gibi adımlar değerlendiriliyor.

Romanya'da ticaret açığı dizginlenemiyor

KAMU HARCAMALARINDA KISITLAMALAR VE PERFORMANS ODAKLI YÖNETİM

Başbakan Bolojan, kamu kurumları ve devlete ait şirketlerdeki israfın önüne geçmek için radikal adımlar atılacağının altını çizdi. Yaklaşık 4.000 dolar aylık geliri olan 17 kişilik bir komitenin 1.000 dolar gelirli 5 kişilik bir yapıya dönüştürüldüğünü örnek veren Bolojan, "Sinekur olarak adlandırılan komite ve komisyonların envanterini çıkararak her hükümet toplantısında bu alana müdahale edeceğiz," dedi.

Devlete ait şirketlerin bütçe onaylarının, net performans göstergelerine bağlanacağı ve şirketlerin verimliliğinin artırılmasının hedeflendiği belirtildi. Ayrıca, hükümetin finanse ettiği projeler için altı aylık bir ihale moratoryumu ilan edildi. Bu kararla, halihazırda başlamış ancak teklif alınmamış veya sonuçlanmamış ihalelerin durdurularak, projelere öncelik verileceği ve sadece makul sürede tamamlanabilecek ve topluma fayda sağlayacak olanlara odaklanılacağı vurgulandı. Ancak Avrupa Birliği fonlarıyla desteklenen projelerin bu moratoryumdan muaf tutulacağı ve hatta hızlandırılacağı ifade edildi.

Romanya Postanesi ülkenin ilk Bitcoin ATM'sini açtı

BONUS SİSTEMİ MERCEK ALTINDA

Kamu sektöründeki "bonus" sistemi de ciddi şekilde ele alınacak. Ilie Bolojan, birçok alanda "bonusta aşırıya kaçıldığını" ve kamu çalışanlarının sayısının artırıldığını dile getirdi. "Özel sektördeki insanların almadığı anten bonusu gibi absürt durumlar var. Tüm bu bonuslar önümüzdeki dönemde değerlendirilecek," dedi. Performansa dayalı bir ücretlendirme sistemine geçişin gerekliliğini vurgulayan Başbakan, verimsiz harcamaların ülkenin sürdürülebilirliğini tehdit ettiğini ekledi.

Romanya Senatosu'nda isyan bayrağı açıldı: İstifalar peş peşe gedi

AVRUPA BİRLİĞİ FONLARINA ERİŞİMDE ACİLİYET

Başbakan Bolojan, Avrupa Birliği fonlarının etkin kullanımının ülkenin ikinci büyük acil meselesi olduğunu belirtti. Demiryolları, otoyollar ve yerel yönetim projeleri gibi önemli altyapı yatırımlarının Avrupa Birliği fonlarıyla desteklendiğini hatırlatan Bolojan, bu fonların istihdam ve kalkınma için hayati önem taşıdığını vurguladı. Avrupa Komisyonu ile önemli görüşmelerin yürütüldüğü, Avrupa Birliği Kurtarma ve Dirençlilik Fonu (PNRR) kapsamındaki projelerin yıl sonuna kadar tamamlanabilenlerinin bu fonda kalacağı, diğerlerinin ise ulusal finansmanla destekleneceği ve yerlerine yeni projelerin konulacağı açıklandı.

Romanya'da tarihi koalisyon anlaşması imzalandı

HALKTAN VE SENDİKALARDAN TEPKİLER

Hükümetin açıkladığı kemik sıkma tedbirleri, kamuoyunda ve sendikalar arasında geniş yankı buldu. Victoria Sarayı çalışanları, sağlık koşulları için verilen bonusların kesilmesine ve ek izinlerin azaltılmasına karşı protesto gösterileri düzenledi. Öğrenciler de burs fonlarından yapılacak 1,5 milyar dolarlık kesintiye tepki göstermek amacıyla Eğitim Bakanlığı önünde toplandı.

Ulusal Sendika Bloku ve Cartel Alfa gibi büyük sendika konfederasyonları, hükümetin bu önlemleri şeffaflık ve sosyal diyalog olmadan açıkladığı için "alarm durumuna" geçtiğini duyurdu. Sendikalar, kamu yönetimindeki ve devlete ait şirketlerdeki gereksiz harcamaların ortadan kaldırılmasını desteklediklerini ancak bu sürecin şeffaf, adil ve yasalara uygun bir şekilde yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Sendikalar, Anayasa'ya, Avrupa Birliği Anlaşması'na ve Romanya tarafından onaylanan tüm uluslararası hukuki normlara uyulması gerektiğini belirterek, herhangi bir sapmayı kamuoyuna taşıyacaklarını ifade etti.

Yeni hükümetin ilk işi memur maaşlarını kırpmak oldu

Başbakan Bolojan, bu tedbirlerin ülkenin ekonomik istikrarını sağlamak ve gelecek nesillerin yükünü azaltmak için zorunlu olduğunu yineledi. Ülkenin uluslararası derecelendirme kuruluşları tarafından riskli görülmesini engellemek için tüm paydaşların bu çabaya ortak olması gerektiğini belirtti.