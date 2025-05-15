Romanya'da ekonomik büyüme beklentilerin gerisinde kaldı

Romanya ekonomisi 2025 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre sadece yüzde 0.2 oranında büyüdü. Romanya İstatistik Enstitüsü tarafından yayımlanan öncü verilere göre, bu oran hem geçen çeyrekte kaydedilen yüzde 0.5’lik büyümenin hem de piyasa beklentilerinin altında kaldı. Uzmanlar bu dönem için yüzde 1.2’lik bir büyüme öngörüyordu.

Bu sonuçla birlikte Romanya, üst üste 16. çeyrekte de ekonomik büyüme kaydederek teknik bir durgunluktan kaçınmış oldu. Ancak söz konusu büyüme oranı, bu seride kaydedilen en düşük artış olarak kayıtlara geçti.

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ÇEYREKLİK BAZDA EKONOMİK DURAĞANLIK

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre Romanya ekonomisi çeyreklik bazda herhangi bir büyüme göstermedi. Önceki çeyrek için daha önce yüzde 0.6 olarak açıklanan büyüme, yüzde 0.5’e revize edilmişti. Bu durağanlık, hem iç tüketimdeki zayıflama hem de ihracat performansındaki düşüşle ilişkilendiriliyor.

Ekonomistler, Avrupa genelinde yavaşlayan taleple birlikte Romanya’nın ihracat gelirlerinde gerileme yaşadığını, bu durumun da genel büyüme performansını baskıladığını belirtiyor.

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BÜTÇE AÇIĞI VE ENFLASYON ENDİŞELERİ

Ekonomik büyümedeki yavaşlamanın yanında hükümetin bütçe açığını kontrol altına alma çabaları da piyasaları yakından ilgilendiriyor. 2024 yılında yüzde 6’ya yaklaşan bütçe açığını düşürmek için alınan mali önlemler, iç talebi sınırlayıcı bir etki yarattı.

Öte yandan, yüksek enflasyon Romanya halkının satın alma gücünü zayıflatırken, tüketici harcamalarının da önceki yıllara göre belirgin şekilde azaldığı gözleniyor. Merkez Bankası’nın para politikalarında sıkılaştırma yönünde attığı adımlar da büyümeyi frenleyen unsurlar arasında yer aldı.

Uzmanlar, ikinci çeyrekle birlikte iç piyasada toparlanma işaretleri görülmezse, Romanya’nın 2025 yılı genelinde hedeflenen büyüme oranlarının gerisinde kalabileceğini değerlendiriyor.