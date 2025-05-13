Romanya’da enflasyon yerinde saydı

Romanya'da yıllık enflasyon oranı Nisan 2025 itibarıyla yüzde 4,85 olarak ölçüldü. Bu oran, bir önceki ay olan Mart’taki yüzde 4,86’lık seviyeye oldukça yakın seyretti. Ülkenin ulusal istatistik kurumu olan Romanya Ulusal İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, enflasyon oranı piyasa beklentisi olan yüzde 5'in hafif altında kaldı. Bu durum, Romanya Merkez Bankası'nın para politikasını sıkılaştırma baskısını bir nebze azaltabilir.

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GIDA FİYATLARI ARTTI, HİZMETLERDE YAVAŞLAMA

Nisan ayında gıda fiyatlarındaki artış dikkat çekti. Mart ayında yüzde 5,10 olan gıda ürünlerindeki fiyat artışı, Nisan'da yüzde 5,57’ye yükseldi. Buna karşılık, hizmet fiyatlarında yavaşlama gözlendi. Mart ayında yüzde 6,99 olan artış oranı, Nisan’da yüzde 6,83’e geriledi. Ayrıca gıda dışı ürünlerdeki fiyat artışı da yüzde 3,84’ten yüzde 3,53’e düştü. Bu eğilimler, ülkede harcama kalemlerinde farklılaşan maliyet baskılarını ortaya koyuyor.

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Aylık Tüketici Fiyatlarındaki Artış Yavaşladı

Aylık bazda değerlendirildiğinde, tüketici fiyatları Nisan ayında yalnızca yüzde 0,07 oranında arttı. Mart ayında bu artış yüzde 0,27 seviyesindeydi. Bu yavaşlama, kısa vadede fiyat baskılarında bir miktar gevşeme olduğuna işaret ediyor. Ekonomistler, enflasyonun bu seyriyle birlikte Romanya Merkez Bankası'nın faiz oranlarını sabit tutabileceğini değerlendiriyor. Özellikle gıda fiyatlarındaki yükselişin sürmesi, dar gelirli kesimler üzerinde olumsuz etki yaratmaya devam ediyor.