Romanya'da meydana gelen sellerde 4 kişi öldü

Romanya'nın doğusunda etkili olan şiddetli yağış ve fırtına, selleri beraberinde getirdi. Ülkenin Galati ve Vaslui beldelerinde meydana gelen sellerde dört kişi hayatını kaybetti. Romanya Acil Durum Dairesi'nden yapılan açıklamada, sel nedeniyle cansız bedenlerine ulaşılan dört kişinin yanı sıra yüzlerce kişinin tahliye edildiği belirtildi.

Galati bölgesinde yaklaşık 5 bin evin sel nedeniyle hasar gördüğü ifade edilirken, ülke genelinde 19 beldenin yağış ve fırtınadan etkilendiği, birçok ağacın devrildiği ve trafik aksamalarının yaşandığı bildirildi. Arama kurtarma çalışmalarına helikopterlerin de dahil olduğu belirtilirken, Romanya Çevre Bakanı Mircea Fechet, metrekareye 160 litre yağmur düştüğünü ve bunun nadir görülen bir afet olduğunu söyledi. Fechet, "Şu an tek yaptığımız şey daha fazla insan kurtarabilmek," dedi.

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ise hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerini ileterek, Avrupa'da iklim değişikliğinin dramatik sonuçlarıyla karşı karşıya kalındığını ifade etti.

Şiddetli yağışların diğer Avrupa ülkelerinde de etkili olduğu, Çekya, Polonya, Avusturya, Almanya, Slovakya ve Macaristan'da da benzer hava koşullarının yaşandığı bilgisi paylaşıldı.