Romanya'da seçim krizi büyüyor

Romanya'da 2024 cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken, eski Birleşmiş Milletler yetkilisi ve aşırı sağ görüşlü politikacı Câlin Georgescu'nun adaylığıyla ilgili tartışmalar giderek artıyor. Financial Times'ın iki kaynağa dayandırarak verdiği habere göre, Georgescu'nun cumhurbaşkanlığı yarışına katılmasının, hakkındaki ceza davaları nedeniyle reddedileceği iddia ediliyor.

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AŞIRI SAĞ VE ULUSLARARASI DESTEK

Daha önce marjinal bir figür olarak görülen Câlin Georgescu, kısa süre içinde Romanya siyasetinde öne çıktı. Washington ve Moskova'dan gelen desteklerle, ikinci kez cumhurbaşkanlığı seçimlerinde iddialı bir konuma geldi. Georgescu'nun aşırı sağ görüşlen politikaları, ABD'de eski başkan Donald Trump'ın müttefiklerinden JD Vance ve milyarder iş insanı Elon Musk tarafından desteklenirken, aynı zamanda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e de yakınlığıyla biliniyor.

Georgescu, Financial Times'a yaptığı bir açıklamada, "Trump'ın söylediklerine tamamen katılıyorum. ABD ile güçlü bir ortaklık kurmak istiyorum" dedi. Ancak aynı zamanda, Rus lider Putin'i de örnek aldığını belirterek, "Onun vatanseverliğini Romanya'da taklit etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

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CEZA DAVALARI VE SEÇİM ENGEL

Romanya Anayasa Mahkemesi, geçtiğimiz yıl Georgescu'nun ilk turu kazandığı seçimleri iptal ederek, Moskova'nın kampanyasını yasa dışı biçimde desteklediği iddiasını ortaya koymuştu.

Son olarak, Romanya istihbaratı ve adli makamları Georgescu hakkında yeni bir ceza soruşturması başlattı. Savcılar, Georgescu'nun anayasal düzene zarar vermek amacıyla aşırı sağ gruplarla iş birliği yaptığını iddia ederken, bu suçlamaların 10 yıldan fazla hapis cezası gerektirebileceği belirtiliyor.

Georgescu'nun mahkemeye çağırılmasının ardından Nazi selamı vermesi ise büyük tepki topladı. Romanya'nın Avrupa yanlısı siyasetçilerinden Crin Antonescu, Georgescu'yu "eski Securitate ajanı" olarak tanımlayarak, "Onun gibi figürler, 35 yıl önce ortadan kalkmış bir rejimin kalıntılarıdır" dedi.

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RUSYA VE ABD'NİN SESSİZ REKABETİ

Rusya'nın dış istihbarat servisi SVR, Georgescu hakkındaki ceza soruşturmasının Avrupa'nın "Trump yanlısı liderlere savaşının bir parçası" olduğunu savundu.

Romanya yönetimi ise, "ülkenin egemenliğini savunmak" adına Georgescu'nun adaylığını reddetme konusunda kararlı olduğunu belirtiyor. ABD tarafından resmi bir açıklama yapılmasa da, Washington'un da Georgescu'nun adaylığından rahatsız olduğu belirtiliyor.

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SON DÖNEMDE RADİKAL GÖRÜŞLERİYLE GÜNDEMDE

Georgescu'nun geçmişi de tartışmaları körükleyen bir unsur. 1986'da üniversiteden mezun olduktan sonra Birleşmiş Krallık ve ABD'de "deneyim kazandığını" öne sürse de, bu dönemde Romanya'nın eski istihbarat servisi Securitate ile bağlantısı olduğu iddia ediliyor.

Pandemi sürecinde ise Covid-19 aşısına karşıt kampanyalar yürüterek dikkat çekti. Sosyal medyada yayımladığı videolarda, "Covid gerçek değil, kimse virüsü görmedi" gibi bilim dışı iddialarda bulundu.