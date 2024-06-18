Romanya'da seçimler ertelenebilir

Nicolae Ciucă'nın açıklamasının Romanya'daki iktidar koalisyonunun ortakları arasında, bu yıl hem parlamento hem de cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanması muhtemel olan bir pazarlığın başlangıcına işaret ettiği savunuluyor.

Rumen kamuoyunda göre Sosyal Demokrat Partili (PSD) Başbakan Marcel Ciolacu, Eylül ayındaki emeklilik zammından yararlanmaya çalışıyor ve emekli maaşlarının %40 oranında artırılacağı Eylül ayında başkanlık seçimlerinin yapılmasında ısrar etmesinin temelinde de bu olgu yatıyor. Ancak Deutsche Welle'ye göre, başkanlık kampanyası için prosedürler başlamış olmasına rağmen Başbakan Ciolacu, iktidardaki partinin başkanı ve başbakan olarak kendisini daha fazla kontrol altında hissettiği için hala kararsızlığını koruyor.

Partidul National Liberal Lideri Nicolae Ciucă, cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasının yaz aylarında düzenlenemeyeceğini ve seçimlerin Eylül ayında yapılmasının okulların yeniden açılmasına engel olacağını savundu. Ciucă, partisinin daha önce Sosyal Demokratlarla 15 ve 29 Eylül'de cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılması konusunda anlaştığını ancak şu ana kadar resmi bir karar alınmadıklarını da sözlerine ekledi.