Romanya'da tarihi koalisyon anlaşması imzalandı

Romanya siyaseti, bugün tarihi bir ana sahne oldu. Sosyal Demokrat Parti (PSD), Ulusal Liberal Parti (PNL), Romanya'yı Kurtaralım Birliği (USR), Romanya Macar Demokrat Birliği (UDMR) ve Ulusal Azınlıklar grubunun temsilcileri, başkent Bükreş'teki Romanya Senatosu'nda düzenlenen törenle hükümet koalisyonu anlaşmasını imzaladı. HotNews.ro'dan Adrian Ilie, Alexandra Coșlea, David Leonard Bularca ve Rebecca Popescu'nun aktardığına göre, bu anlaşma, Ilie Bolojan liderliğinde kurulacak yeni hükümetin yol haritasını belirliyor.

HIZLANDIRILMIŞ TAKVİM

Anlaşmanın ardından, yeni hükümetin hızlı bir şekilde göreve başlaması için sıkı bir takvim belirlendi. Pazartesi sabahı Parlamento Yönetimi, yeni hükümetin atanma takvimini netleştirmek üzere toplandı. Ilie Bolojan liderliğindeki kabinede yer alacak bakanlar, uzmanlık komisyonlarında dinlenecek ve ardından yeni hükümet, Parlamento'nun ortak oturumunda oylanacak. Oylamanın Pazartesi günü saat 17.00 sularında yapılması bekleniyor. Salı sabahına kadar bakanların resmi olarak görevlerine başlaması hedefleniyor.

EKONOMİ VE BÜTÇEDE SIKI TEDBİRLER

UDMR lideri Kelemen Hunor, hükümetin harcama kesintileri ve KDV oranları hakkındaki planlarına değindi. Hunor, harcama kesintilerinin ve bazı birleşmelerin Eylül-Ekim gibi sonbaharda, mali tedbirlerin ise Ağustos ayında gerçekleştirileceğini belirtti. Ancak bu konuda nihai kararların Maliye Bakanı ve Başbakan'a bağlı olduğunu vurguladı.

KDV oranı konusunda ise %19'luk ana oranın korunacağı, ancak gıda, ilaç, yakacak odun, enerji ve kitap gibi temel ürünlerde %9'luk ikinci bir KDV oranının uygulanacağı açıklandı. Kelemen Hunor, bu koalisyonu son 25 yılın belki de en karmaşık ittifakı olarak nitelendirdi ve "bizi zor kararlar bekliyor, bu da tırnak içinde acı anlamına gelecek" dedi.

PARTİ LİDERLERİNDEN MESAJLAR

Anlaşmanın imzalanmasının ardından liderlerden önemli açıklamalar geldi. Ilie Bolojan, "Bugün, temel reformlara odaklanacak istikrarlı bir hükümet oluşturmak üzere bir koalisyon anlaşması imzaladık. Bu belge, hükümetin kurulması için gerekli prosedürleri tamamlıyor" ifadelerini kullandı.

PSD lideri Sorin Grindeanu, partisinin genişletilmiş bir danışma sonucunda yüzde 70'in üzerinde bir oy oranıyla koalisyona katılma kararı aldığını belirterek, "PSD bu koalisyonda sorumlu ve dürüst bir ortak olacaktır. Yapacak çok işimiz var" dedi.

USR Başkanı Dominic Fritz, "USR, vatandaşların kurumlara olan güvenini yeniden inşa etmek ve Rumenlerin potansiyellerine ulaşma arzusunu yeniden canlandırmak amacıyla bu koalisyona katılıyor" şeklinde konuştu. Fritz, "Normal zamanlarda muhtemelen bir koalisyon bugün göründüğü gibi görünmezdi" ifadesiyle mevcut durumun olağanüstülüğüne dikkat çekti.

Ulusal Azınlıklar Parlamento Grubu temsilcisi Varujan Pambuccian, koalisyon anlaşması ve hükümet programının uzun müzakereler sonucunda mutabık kalınan bir formül olduğunu ve Romanya'nın Avrupa-Atlantik rotasının korunacağını umduğunu dile getirdi.

HÜKÜMET YAPISI VE BAŞBAKANLIK ROTASYONU

İmzalanan anlaşmaya göre, Batı yanlısı hükümet koalisyonu 2025-2028 dönemini kapsıyor. Haziran 2025 – Nisan 2027 tarihleri arasında Başbakan adayı PNL tarafından belirlenirken, Nisan 2027 – Aralık 2028 döneminde Başbakan adayı PSD tarafından belirlenecek.

Hükümet yapısı, bir başbakan ve 16 bakanlıktan oluşacak: 6 PSD, 4 PNL, 4 USR ve 2 UDMR bakanlığı. Hükümette ayrıca 3 portföysüz başbakan yardımcılığı bulunacak (birer PSD ve UDMR, bir bağımsız) ve 2 portföylü başbakan yardımcılığı (birer PNL ve USR). Rotasyon uygulandığında, bir portföysüz başbakan yardımcılığı PNL'ye, bir portföylü başbakan yardımcılığı ise PSD'ye tahsis edilecek. Her bakanlıkta genellikle iki, karmaşık faaliyet gösteren bakanlıklarda en fazla dört devlet sekreteri bulunacak.