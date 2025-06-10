Romanya'da ticaret açığı dizginlenemiyor

Nisan ayında ihracat yıllık bazda yüzde 5,4 azalarak 7,87 milyar dolara geriledi. Avrupa Birliği ülkelerine yapılan sevkiyatlardaki yüzde 4,4'lük düşüşe ek olarak, AB dışı pazarlara yönelik satışlardaki yüzde 7,2'lik daha keskin gerileme, bu düşüşün ana nedenleri arasında yer aldı. İthalat ise aynı dönemde yüzde 0,4 artışla 11,01 milyar dolara yükseldi. Bu artışta, AB dışı ülkelerden yapılan alımlardaki yüzde 6,6'lık önemli yükseliş etkili olurken, AB ülkelerinden yapılan alımlar yüzde 1,9 azaldı.

Yılın ilk dört ayında, Romanya'nın ticaret açığı 11,61 milyar dolara ulaşarak geçen yılın aynı dönemindeki 9,32 milyar dolarlık açığı geride bıraktı. Bu dönemde ihracat sadece yüzde 0,5 artarken, ithalat yüzde 6 oranında daha belirgin bir yükseliş gösterdi. Romanya Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün (INS) verilerine göre, bu durum ülkenin dış ticaret dengesinde süregelen zorluklara işaret ediyor. Romanya ekonomisinin dış şoklara karşı kırılganlığı ve küresel talepteki yavaşlama, ticaret açığının artmasında etkili olan diğer faktörler arasında gösteriliyor.