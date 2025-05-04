Romanya'da Trump hayranı aday parlıyor

Romanya’da seçmenler tekrar sandığa gidiyor. Rusya’nın olası müdahalesi ve adil olmayan koşullar gerekçesiyle bir önceki seçim Anayasa Mahkemesi tarafından geçersiz sayılmıştı. Bu kararda, seçimlerin galibi olan aşırı sağcı ve Rusya yanlısı Calin Georgescu’nun beklenmedik yükselişi etkili olmuştu.

Ancak Georgescu bu kez aday olamıyor. Sosyal Demokrat Parti (PSD) ve Liberal Muhafazakâr Parti’nin (PNL) çoğunluğunu oluşturduğu Anayasa Mahkemesi, Mart ayında alınan kararla Georgescu’nun adaylık itirazını reddetti. Kararın ardından yüzlerce destekçisi sokaklara döküldü, polisle çatışmalar yaşandı. Georgescu Avrupa’da bir “diktatörlük” olduğunu iddia etti.

GEORGE SİMİON ÖNE ÇIKIYOR

Georgescu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde de kararın iptalini başaramayınca desteklediği yeni ismi açıkladı: AUR lideri George Simion... Simion, ilk turda dördüncü sırada yer almıştı. Şimdi ise yapılan anketlerde yaklaşık yüzde 30 oy oranıyla önde görünüyor. Hemen ardından, PSD-PNL-UDMR koalisyonunun adayı Crin Antonescu ile bağımsız Bükreş Belediye Başkanı Nicusor Dan geliyor. Her iki aday da yaklaşık yüzde 22 seviyelerinde seyrediyor. En yüksek oy alan iki isim, iki hafta sonra yapılacak ikinci turda karşı karşıya gelecek.

Simion’un desteklenmesiyle ilgili Georgescu'nun “Demokrasiyi, halk iradesini ve anayasal düzeni geri getirme mücadelesi veriyoruz” sözleri dikkat çekti. Simion seçimi kazanması halinde Georgescu’ya önemli bir rol vereceğini de açıkladı.

Anayasa Mahkemesi'nin kararı Romanya'yı karıştırdı: Georgescu taraftarları şokta

HOOLİGANLIKTAN BAŞKANLIĞA

George Simion, geçmişte futbol holigan gruplarından gelen biri olarak biliniyor. Parlamento içinde de sık sık agresif tavırlarıyla gündeme gelmişti. Simion, Romanya ile Moldova arasında bir birlik kurulmasını savunuyor. Bu nedenle hem Moldova’da hem de Ukrayna’da istenmeyen kişi ilan edildi.

Aynı zamanda kendisini ABD’deki Cumhuriyetçi Parti’nin “doğal müttefiki” olarak tanımlıyor. Donald Trump’a olan hayranlığını sık sık dile getiren Simion, seçim öncesinde Washington’u ziyaret ederek destek arayışına girdi. Avrupa Birliği projelerine ise karşı çıkmasa da eleştirel yaklaşımıyla biliniyor. Simion’un seçim vaatlerinden biri de Romanya’nın Ukrayna’ya sağladığı askeri yardımı sonlandırmak. Bu durum, Kiev yönetimi için ciddi bir tehdit oluşturabilir.

Trump yönetimi Romanya seçimlerine de el attı

SEÇİM KAMPANYASI SOSYAL MEDYADA

Romanya’da seçmenlerin yüzde 50’sinden fazlası TikTok kullanıyor. Özellikle Calin Georgescu, Kasım ayındaki seçim kampanyasında sahte hesaplar aracılığıyla bu mecrada yoğun bir varlık göstermişti. Bu hesaplar birbirlerinin içeriklerini beğenerek TikTok algoritmasını manipüle etti. Bu strateji, Georgescu’nun kısa sürede geniş kitlelere ulaşmasını sağladı.

Ancak bu durumun tekrar etmemesi için önlem alındı. Avrupa Birliği’nin talebiyle TikTok, Georgescu ve Simion’a destek veren 27.000 sahte hesabı sildi. Ayrıca, Rumen yetkililerle iş birliği içinde dezenformasyonu önlemek amacıyla bir izleme merkezi kuruldu. Buna rağmen internet ortamında hala yoğun bir bilgi kirliliği olduğu bildiriliyor.

AP ajansının haberine göre, Romanya’nın Rusya ile savaşa gireceği yönündeki komplo teorileri dolaşımda. Funky Citizens adlı sivil toplum kuruluşu, Georgescu’nun hala bazı çevrelerce “meşru başkan” olarak gösterildiğini belirtti. Uzmanlara göre, sahte içerikler ve manipülatif paylaşımlar kamuoyunu yanıltmak ve halk desteğini yapay biçimde artırmak için kullanılıyor.

Romanya ordusunda deprem: Üst düzey general soruşturma altına alındı

SEÇİM ETKİSİ ROMANYA SINIRLARINI AŞIYOR

Romanya’daki seçim kampanyası Avusturya’ya kadar uzandı. Burada yaşayan yaklaşık 150.000 seçmenin oy hakkı bulunuyor. George Simion, Avusturya Ulusal Meclisi Başkanı Walter Rosenkranz ile birlikte bir barok konserine katılacağını duyurdu. Bu etkinlik Romanya’da haberleştirilerek “Simion’un uluslararası saygınlığı” olarak lanse edildi. Ancak Rosenkranz, Simion ile bir araya gelmediğini ve ortak bir etkinlik düzenlenmediğini açıkladı.

Simion’un seçim broşüründe “Romanya cumhurbaşkanlığı için en güçlü aday” olarak gösterilmesi, özellikle diasporaya yönelik bir propaganda hamlesi olarak yorumlandı.

Venedik Komisyonu, Romanya seçimleri hakkında hazırladığı raporu yayınladı

ANKET SONUÇŞARI DİKKAT ÇEKİYOR

Konrad Adenauer Vakfı’nın Romanya temsilcisi Katja Plate’ye göre, ülkedeki anketlerin doğruluğu tartışmalı. Yüksek oranda kararsız seçmen olması, anketlerin isabet oranını düşürüyor. Georgescu’nun daha önceki seçimde sürpriz yapması gibi, Simion’un da ikinci turda kaybetme ihtimali bulunduğu belirtiliyor. Yine de halkta değişim arzusu güçlü. Ancak mevcut siyasi partilerin bu isteğe yeterince karşılık verememesi, aşırı sağın yükselişine zemin hazırlıyor.

Romanya’da cumhurbaşkanlığı yarışının nasıl sonuçlanacağı belirsizliğini koruyor. Ancak net olan bir şey var: Seçimler artık sadece sandıkta değil, dijital dünyada da kazanılıyor...