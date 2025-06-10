Romanya'da vergi zirvesi sona erdi: Cumhurbaşkanı danışmanından ilk açıklama geldi

Romanya Cumhurbaşkanı Nicușor Dan, bütçe açığını kapatmaya yönelik yapılacak yapısal reformları görüşmek üzere Cotroceni Sarayı’nda Avrupa yanlısı partilerin liderleriyle bir araya geldi. Ancak pazartesi gecesi yapılan toplantıdan somut bir karar çıkmadı. Görüşmelerin salı günü devam edeceği bildirildi.

Toplantı sonrası açıklama yapan ve 1 Temmuz’dan itibaren Cumhurbaşkanlığı Ekonomi ve Sosyal Konular Danışmanı olarak göreve başlayacak olan Radu Burnete, Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda, “Devlet harcamalarının azaltılması, israfla mücadele ve gelir toplamada verimliliğin artırılması önceliğimizdir. Vergi artışı yalnızca son çare olarak düşünülmelidir” ifadelerini kullandı.

DAN: PAZARTESİ İLK TASLAK BEKLENİYORDU

Cumhurbaşkanı Nicușor Dan, geçen hafta düzenlediği ilk basın toplantısında, yeni hükümetin oluşturulması için partilerin üzerinde uzlaşacağı mali önlem paketinin ilk taslağının pazartesi günü hazır olmasının beklendiğini açıklamıştı. Agerpres’in aktardığına göre Dan, “Pazartesi günü, yönetim programının ilk taslağını sunmayı hedefliyoruz” demişti.

Ancak yapılan toplantının ardından henüz bir taslak açıklanmadı. Sürecin karmaşıklığı ve kararların geniş bir mutabakatla alınması gerektiği gerekçesiyle görüşmelerin ertelendiği bildirildi.

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REFORMLAR KAPIDA, ZORLUKLAR BÜYÜK

Romanya’da kamu harcamalarının yüksekliği ve vergi toplama sistemindeki verimsizlik, bütçe açığını büyütmüş durumda. Avrupa Birliği standartlarını yakalamak isteyen ülke, aynı zamanda dış finansman bulmakta da zorlanıyor.

Bu kapsamda liderlerin gündeminde yapısal reformların hızlandırılması, kamu kurumlarında harcamaların kısılması ve vergi sisteminin modernize edilmesi gibi başlıklar öne çıkıyor. Ancak siyasi uzlaşı eksikliği ve yaklaşan seçim süreci, reform kararlarının alınmasını zorlaştırıyor.

Öte yandan, bütçeyi dengelemek adına doğrudan vergi artışına başvurulması toplumda tepkiyle karşılanabilir. Bu nedenle hükümet kurma görüşmelerinde öncelikle alternatif yollar aranıyor.

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GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK

Salı günü yapılacak yeni görüşmelerde, kamu maliyesi alanında uzman danışmanlar ve siyasi liderler yeniden bir araya gelecek. Bu toplantıda somut önerilerin masaya yatırılması bekleniyor.

Nicușor Dan’ın ekonomi politikalarında şeffaflık ve yapısal değişim vurgusu, özellikle genç seçmen kitlesi ve Avrupa Birliği kurumları tarafından olumlu karşılanıyor. Ancak bu sürecin ne kadar süreceği ve alınacak kararların ne kadar etkili olacağı, koalisyon görüşmelerinin sonucuna bağlı olacak.

Romanya’da ekonomik belirsizlik sürerken, vergi artışının bir mecburiyet haline gelip gelmeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.