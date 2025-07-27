Romanya'nın kamu borcunda psikolojik eşik aşıldı

Romanya'nın kamu borcu, nisan ayında 1 trilyon ley gibi tarihi bir eşiği aşarak adeta alarm zilleri çalmasına neden oldu. Bu rakam, ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nın %56,6'sına tekabül ediyor. Maliye Bakanı Alexandru Nazare'nin yıl sonuna kadar borcun GSYİH'ye oranının %60'a yükseleceği yönündeki tahmini, durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor.

1 TRİLYON LEY SINIRI AŞILDI

Yılın ilk dört ayında kamu borcunda yaşanan 50 milyar leylik artış, Romanya ekonomisinin ne denli hızlı bir borçlanma eğrisinde olduğunu gösteriyor. Bu hızlı tırmanış, ülkenin mali disiplini ve sürdürülebilirliği konusunda soru işaretleri yaratıyor. Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı verilere göre, kamu borcu 1 trilyon 13 milyar leye ulaşarak GSYİH'nin %56,6'sına yerleşti. Bu durum, sadece rakamlardan ibaret değil; aynı zamanda ülkenin gelecekteki ekonomik esnekliğini de etkileyecek bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor.

AVRUPA BİRLİĞİ ORTALAMASINDAN AYRIŞAN BİR TABLO

Eurostat'ın 2025'in ilk çeyreğine ilişkin yayımladığı verilere göre, Romanya'nın kamu borcu 2024'ün ilk çeyreğine kıyasla GSYİH'de %4,1'lik bir artış gösterdi. Bu artış, 2024'ün dördüncü çeyreğine göre ise %1'lik bir yükselişe işaret ediyor. Ancak asıl dikkat çekici nokta, Avrupa Birliği'nin genelinde kamu borcunun azaltılma eğiliminde olmasıdır. Birçok AB ülkesi borçlarını düşürürken, Romanya'nın tam tersi yönde, yani borçlarını hızla artırma yolunda ilerlemesi, ülkeyi diğer üye devletlerden ayrıştırıyor.

HIZLA YÜKSELEN BORCUN PERDE ARKASI

Romanya'nın diğer AB ülkelerine kıyasla henüz yüksek bir kamu borcuna sahip olmaması, ilk bakışta durumu hafifletici bir faktör gibi görünebilir. Ancak asıl şaşırtıcı olan, borcun artış hızıdır. Son dört yılda GSYİH'ye oranla on puanlık bir artış kaydeden Romanya, bu ivmeyle devam ederse gelecekte ciddi sorunlarla karşılaşabilir. Bu hızlı yükseliş, ülkenin ekonomik politikaları, harcama alışkanlıkları ve gelir kaynakları hakkında derinlemesine bir analiz yapılmasını gerektiriyor. Uluslararası uzmanlar, Romanya'nın bu gidişata bir dur dememesi halinde, ekonomik istikrarının sarsılabileceği konusunda uyarıyor.

GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİLER VE RİSKLER

Maliye Bakanı'nın yıl sonunda borcun %60 seviyesine ulaşacağı tahmini, ülkenin yakın gelecekteki ekonomik zorluklarının bir öncü belirtisi olabilir. Bu durum, Romanya'nın yatırım çekme potansiyelini, kredi derecelendirme notlarını ve dolayısıyla uluslararası arenadaki itibarını olumsuz etkileyebilir. Hızlı borç artışı, uzun vadede faiz ödemelerinin artmasına, bütçe açıklarının derinleşmesine ve ekonomik büyümenin yavaşlamasına neden olabilir. Romanya'nın bu ekonomik baskı karşısında nasıl bir strateji izleyeceği, önümüzdeki dönemde yakından takip edilmesi gereken önemli bir konu olacak.