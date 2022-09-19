﻿Dr. Dörtbaş: Romatizma genetik olabilir

Romatizmanın halk arasında sadece eklemleri etkileyen ve ağrılara sebep olan bir hastalık olarak bilindiğine dikkat çeken Dr. Fulya Dörtbaş, romatizmanın başta göz, kalp, akciğer ve böbrekler gibi iç organları etkileyerek hayati tehlike oluşturabileceğini söyledi.

ROMATİZMANIN NEDENİ HAREKETSİZLİK



Romatizmaya sıcak veya soğuk havanın sebep olduğu düşünülse de bunun yanlış bir kanı olduğuna dikkat çeken Romatoloji Uzmanı Fulya Dörtbaş, romatizmanın her yaştan insan grubunda görülebilen genetik yollarla veya tam olarak bilinmeyen farklı enfeksiyon ve metabolik nedenlerle ortaya çıkabileceğini açıkladı.

Kilolu ve hareketsiz insanlarda ise hastalığın daha şiddetli gerçekleşebileceğini belirten Dr. Dörtbaş, sözlerine şunları ekledi:



"Hastalık basit görülüyor ancak tedavi gecikebiliyor. Gün içerisinde zorlanmadan yapılan kalem tutmak, musluğu açmak, pencereyi kapatmak gibi eylemler tedavi geciktiren kişilerde eklem tutulmasına ve hasara bağlı fonksiyon kaybına ve kişinin eklemlerini çok rahat kullanamamasına neden oluyor.’’



EKLEMLERDE ŞİŞLİK OLABİLİYOR



Dr. Dörtbaş, iltihabi hastalıkların organlarda bir anda belirti vermediğini ancak eklemlerde kızarıklık, eklem ağrısı, şişlik, hareket kaybı, ısı fazlalaşması gibi belirtilerle meydana çıkabileceğini hatırlattı ve şöyle konuştu:

“Vücutta ortaya çıkan bu belirtilerin şiddetine göre eklemlerde hasar oluşabilir. Eklemlerde iltihaplanma kronikleşmişse, eklemin çevresi ve kemikte şekil bozukluklarına neden olabilir. Deformite denilen kalıcı hasarlar meydana gelebilir ve hastalığın şiddeti ile orantılı olarak da organlarda tutulum olabilir”

DHA