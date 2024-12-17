Romatizmanın çaresi besinler neler? Uzmanlar açıklıyor...

Romatizmanın eklemlerde iltihaplanma ve ağrıya neden olan bir grup hastalığı tanımlamak için kullanılan genel bir terim olduğu bildirildi. Bu hastalıklar, bireylerin yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebileceği söylendi. Ancak, doğru beslenme alışkanlıkları ile romatizma belirtilerinin hafifletilmesinin mümkün olduğunu altı çizildi. Uzmanlar, belirli besinlerin anti-inflamatuar özellikleri sayesinde romatizma hastalarının semptomlarını azaltabileceğini vurgulamakta.

BESİNLERİN ROMATİZMAYA ETKİSİ

1. Balık: Omega-3 doymamış yağ asitleri içeren balıklar, iltihapla mücadelede etkilidir. Hamsi, somon, sardalya ve uskumru gibi balıklar romatizma hastalarına faydalı.

2. Nar: Nar özü flavonoid antosiyan bileşen içerir ve iltihabı azaltmada etkili.

3. Yumurta: B vitamini ve sülfit içerir ve kas, eklem ve bağ dokularının sağlığını korur.

4. Zeytinyağı: Anti-enflamatuar özelliklere sahiptir ve iltihaplanmayı hafifletebilir.

5. Yulaf ve Buğday: Tam tahıllar, besin değerleri yüksek ve iltihaplanmayı azaltmada yardımcı olabilir.

6. Bitki Çayları: Bezelye, fasulye ve diğer bitki çayları anti-enflamatuar özelliklere sahip.

7. Vitamin Takviyeleri: Özellikle C vitamini, kemik sağlığına katkıda bulunur ve romatizma semptomlarını hafifletebilir.

UZMAN GÖRÜŞLERİ

Doktorlar ve sağlık uzmanları, romatizma tedavisinde beslenmenin önemine vurgu yaparlar. Sağlıklı beslenme, romatizma ağrılarını hafifletebilir ve yaşam kalitesini artırabilir. Düzenli egzersiz ve uygun yaşam tarzı da romatizma tedavisinde önemli.

Uzmanlar, romatizma hastalarının beslenme alışkanlıklarını gözden geçirmeleri gerektiğini vurgulamakta.

Dr. Saliha, "Dengeli ve sebze ağırlıklı bir beslenme tarzı benimsemek, romatizma semptomlarını hafifletmek için önemlidir" dedi.

Ayrıca, sağlıklı yağlar ve yeterli miktarda su tüketimi de önerilmekte.