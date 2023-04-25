Romatizmanın düşmanı doğal çözümler

Hareketli yaşayanlarda kireçlenme ihtimali olması daha azdır. Kaplıca tedavisi ve fizik tedaviden de fayda görenler az değildir. Ama besin takviyesi de ihtiyarlık romatizmasının hafiflemesinde önemli rol oynar.

ÇINAR YAPRAĞI

1 su bardağı klorsuz suyun içine 1.5 yemek kaşığı kurutularak ufalanmış olgun çınar yaprağı koyarak 1 dakika kaynatın. Ilıtıp, süzün. 15 gün boyunca öğünler arasında aç karnına günde iki kez için. Üç günlük aradan sonra bir 15 gün daha tekrar edin.

KUŞKONMAZ

Folik asit, C ve E vitaminleri içerir. Yenilen besinlerin vücuttaki zehirli kalıntılarını atmayı sağlar. Bu özelliği ile romatizmal hastalıklara faydalıdır.

BALIK YAĞI

Araştırmalara göre düşük dozda balık yağı kullanan hastaların kireçlenmeye bağlı diz ağrıları hafifliyor. Uzmanlar, balık yağının uzun zaman kullanılmaması gerektiğini, aksi halde mideye zarar verebileceğini de söylüyor.

ENGiNAR

Vücuttaki zehri atma etkisi sayesinde başta romatizma olmak üzere gut hastalığı ve eklem yanmasına karşı birebirdir. İçindeki folik asit ve potasyum kemikleri güçlendirir.

TAHIL

İçerdiği doğal kimyasallar, romatizmanın yol açtığı eklem yanmaları ve romatizmal ağrıları hafifletir.

KEKiK YAĞI

Kekik yağı banyoda sürüldüğü zaman, romatizma ağrılarını büyük bir oranda azaltır.

ELMA SiRKESi

Kemik yapısı için gerekli olan kalsiyum, magnezyum, silis, manganez ve potasyum açısından zengindir. Sağlam bir iskelet yapısı için önemli olan bor elementi de ihtiva eder. Menopoza girmiş kadınlarda osteoporoza karşı gerekli bir mineraldir. Yemeklerde sıklıkla kullanılması tavsiye edilir.